"Два специалиста - 62 и 68 лет - скончались в больницах, сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет", - отметил Фролов. Все трое работали в Москве и Подмосковье.

с чего всё началось

Два сотрудника госкорпорации «Роскосмос» умерли. У них был подтвержденный диагноз COVID-19, сообщил заместитель главы «Роскосмоса» Олег Фролов, пишет ТАСС. По словам Фролова, умершим специалистам было 62 и 68 лет.

Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом

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