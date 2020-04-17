"Два специалиста - 62 и 68 лет - скончались в больницах, сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет", - отметил Фролов. Все трое работали в Москве и Подмосковье.

с чего всё началось

Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».

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