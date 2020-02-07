Происшествия
КоммерсантъУмерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники. Это — мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет. Граждан РФ среди умерших нет, сообщили в посольстве России в Токио.
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с чего всё началось
Два пассажира круизного судна Diamond Princess, ранее заразившиеся коронавирусом, скончались в Японии, передает NHK со ссылкой на источник в правительстве страны.Аргументы и Факты22:43
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Происшествия
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