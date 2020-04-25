Общество

РИА НовостиРИА НовостиУмершая главный редактор «Русского Радио» болела раком

Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов. Ранее о кончине Ларионовой написал в Instagram продюсер Иосиф Пригожин.
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Саркисов прокомментировал смерть редактора «Русского радио»

Известия06:30

Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком

РИА Новости06:12

Стала известна причина смерти главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой

StarHit.ru06:35

Названа причина смерти главного редактора «Русского радио»

News.ru06:33

Названа возможная причина смерти главного редактора «Русского радио»

Lenta.ru08:05

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Интерфакс05:20

Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

ТАСС04:55
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Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах

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Мероприятие Get Amped собираются провести 14 мая в формате онлайн на платформе YouTube из-за пандемии коронавируса.
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Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
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США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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