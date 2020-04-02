Коронавирус
ИнтерфаксУмершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом
Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".
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с чего всё началось
Решение о госпитализации врачи приняли, исходя из состояния легких, очень высокой температуры и моего анамнеза, — сообщала Петрова в посте.Новости Перми 59.ru31 марта в 12:12
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Дмитрий Махонин о выявлении заболевших коронавирусом: «Здесь вранья я не допущу!»
Сайт губернатора и Правительства Пермского края02:17
Минздрав: У скончавшейся пермской журналистки Анастасии Петровой был коронавирус
Пермский интернет-журнал Звезда01:55
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