Решение о госпитализации врачи приняли, исходя из состояния легких, очень высокой температуры и моего анамнеза, — сообщала Петрова в посте.

с чего всё началось

Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".

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