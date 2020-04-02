Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксУмершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".
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с чего всё началось

В Перми скончалась журналистка, главный редактор «Делового интереса» Анастасия Петрова

Решение о госпитализации врачи приняли, исходя из состояния легких, очень высокой температуры и моего анамнеза, — сообщала Петрова в посте.
Новости Перми 59.ru31 марта в 12:12

Подробнее о событии

Дмитрий Махонин о выявлении заболевших коронавирусом: «Здесь вранья я не допущу!»

Сайт губернатора и Правительства Пермского края02:17

Пермская журналистка Анастасия Петрова скончалась от коронавируса

АиФ Пермь02:16

Минздрав подтвердил, что у погибшей пермской журналистки диагностирован коронавирус

Новый компаньон02:05

У погибшей журналистки Анастасии Петровой подтвердили коронавирус

Новости Перми02:15

Минздрав: У скончавшейся пермской журналистки Анастасии Петровой был коронавирус

Пермский интернет-журнал Звезда01:55

«Второй тест — положительный». Минздрав подтвердил, что у пермской журналистки Анастасии Петровой был коронавирус

Новости Перми 59.ru01:19

Глава Прикамья прокомментировал смерть журналистки Анастасии Петровой. У нее был коронавирус

Properm.ru02:03
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Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Экономика

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
RT на русском 01:37
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru вчера в 03:55
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Действие водительских прав просят продлить в условиях пандемии

Федерация автовладельцев России (ФАР) просит правительство РФ автоматически продлить на полгода сроки действия водительских прав граждан, говорится в обращении ФАР.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:45
Общество

Трамп предложил России и Саудовской Аравии договориться по нефти

Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из сложившейся на мировом нефтяном рынке ситуации, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру 31 марта в 21:36
Политика

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин уверен, что Москва и Минск могут решать самые сложные вопросы союзного государства.
ТАСС 03:10
Армия и оружие

Sohu: тайну двигателей ТУ-160 Россия хранит серьезнее ядерных секретов

Эксперты китайского издания «Sohu» заявили, что тайна технологии производства двигателей НК-32 для стратегического бомбардировщика Ту-160 охраняется Россией серьезнее, чем ядерные секреты страны.
Военное дело вчера в 03:36
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 5 тыс. человек

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предполагал, что в итоге из-за коронавируса в США могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек.
РБК вчера в 23:24
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Газета.Ru 02:29
Экономика

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Время Бухгалтера вчера в 06:30
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Футбол

Геркус рассказал о сорвавшемся трансфере Дзюбы в «Локомотив»

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о различных вариантах приобретений, которые обсуждались на совете директоров клуба.
ProstoProSport 02:56
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru вчера в 08:31
Происшествия

Выросло число выписанных из больницы в Коммунарке пациентов

Lenta.ru 02:31
Общество

Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
RT на русском 31 марта в 05:04
Общество

Главному инфекционисту США предоставили охрану из-за угроз в его адрес

Министерство юстиции США одобрило предоставление охраны директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи после того, как он начал получать сообщения с угрозами в свой адрес.
Газета.Ru 02:03
Армия и оружие

National Interest рассказало о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон»

В американском информагентстве The National Interest решили рассказать о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон», который хоть и оказался тупиковой ветвью развития в танкостроении, но при этом обладал массой интересных деталей.
Discover24 31 марта в 02:52
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%

В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Эхо Москвы 02:30
Единоборства

Тони Фергюсон требует лишить Хабиба титула UFC

FightTime.ru 02:54
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Армия и оружие

Главы МИД стран НАТО обсудят борьбу с коронавирусом

Главы МИД стран НАТО обсудят в четверг сотрудничество государств альянса в противодействии распространению коронавируса, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости вчера в 05:42
Политика

Путин дал право правительству РФ вводить режим ЧС

Федеральный Закон в связи с распространением пандемии коронавируса дает право российскому правительству вводить режимы ЧС и повышенной готовности по всей стране либо на ее части.
Маяк (г. Сосновый Бор) 02:51
Здоровье

Более 50 пациентов больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Эжвинской больнице Сыктывкара.
Мой Брянск вчера в 09:34
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Футбол

В АПЛ хотят увеличить количество замен после возобновления сезона

Главные тренеры клубов английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги намерены предложить увеличение количества замен после возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.
Чемпионат вчера в 23:14
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