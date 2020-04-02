Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Происшествия Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Политика «Коммерсантъ» сообщил о планах сделать следующую неделю нерабочей Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей, говорится в репортаже специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, посвященном итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Общество В России за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом Шесть пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались в России за последние сутки, всего летальных исходов в стране 30, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общество Изменился срок предоставления налоговой отчетности Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Общество В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.

Общество На Ставрополье увеличилось до 11 число заразившихся коронавирусом Ставрополь, 2 апреля 2020, 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек.

Энергетика «Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Общество Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.