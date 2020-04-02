Коронавирус
ИнтерфаксУмершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом
Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".
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Дмитрий Махонин о выявлении заболевших коронавирусом: «Здесь вранья я не допущу!»
Сайт губернатора и Правительства Пермского края02:17
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Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Происшествия
Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов
В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Политика
«Коммерсантъ» сообщил о планах сделать следующую неделю нерабочей
Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей, говорится в репортаже специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, посвященном итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Космос
Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска «Ракеты Победы»
Происшествия
В Крыму задержаны наемники сирийских террористов
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть
Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Общество
В России за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом
Шесть пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались в России за последние сутки, всего летальных исходов в стране 30, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Энергетика
Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель
По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Происшествия
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Шоу-бизнес
Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала
В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Общество
В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели
Госслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
Происшествия
Семерых новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
В Новосибирской области полиция продолжает проверять соблюдение гражданами, прибывшими из-за рубежа, режима самоизоляции.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Кино
Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Общество
На Ставрополье увеличилось до 11 число заразившихся коронавирусом
Ставрополь, 2 апреля 2020, 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек.
Футбол
УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок
Матчи европейских клубных турниров переносятся на неопределенный срок, сообщает Би-би-си.
Энергетика
«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе
Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Энергетика
Россия может перестать увеличивать добычу нефти с 1 апреля
СМИ сообщили, что российские нефтяные компании не будут наращивать добычу топлива с 1 апреля.
Общество
Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
Здоровье
В ВСУ выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Здоровье
В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса
Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
Общество
В России число зараженных коронавирусом превысило 3,5 тысячи
В Нижегородской области количество зараженных выросло на 13 человек.
Здоровье
В Липецкой области выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Липецкой области.
Политика
Китай предсказывает поражение Японии при попытке захвата Курил
Попытка силового захвата Курильских островов приведет к большим неприятностям для Японии.