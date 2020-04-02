Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксУмершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".
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В Перми умер второй пациент с коронавирусом

ВЕТТА02:27

У погибшей журналистки Анастасии Петровой подтвердили коронавирус

Новости Перми02:15

Дмитрий Махонин о выявлении заболевших коронавирусом: «Здесь вранья я не допущу!»

Сайт губернатора и Правительства Пермского края02:17

В Пермском крае умер второй пациент с коронавирусом

Коммерсантъ02:26

Минздрав подтвердил, что у погибшей пермской журналистки диагностирован коронавирус

Новый компаньон02:05

«Второй тест — положительный». Минздрав подтвердил, что у пермской журналистки Анастасии Петровой был коронавирус

Новости Перми 59.ru01:19

Глава Прикамья прокомментировал смерть журналистки Анастасии Петровой. У нее был коронавирус

Properm.ru02:03
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Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 31 марта в 12:17
Происшествия

Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов

В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Коммерсантъ вчера в 14:55
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о планах сделать следующую неделю нерабочей

Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей, говорится в репортаже специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, посвященном итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Ведомости 01:44
Космос

Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска «Ракеты Победы»

Life.ru вчера в 21:32
Происшествия

В Крыму задержаны наемники сирийских террористов

Российская газета 04:30
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Говорит Москва 00:33
Общество

В России за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом

Шесть пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались в России за последние сутки, всего летальных исходов в стране 30, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Энергетика

Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель

По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Pravda.Ru 03:58
Происшествия

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Шоу-бизнес

Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала

В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Life.ru вчера в 08:06
Общество

В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели

Госслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
URA.Ru вчера в 22:51
Происшествия

Семерых новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

В Новосибирской области полиция продолжает проверять соблюдение гражданами, прибывшими из-за рубежа, режима самоизоляции.
RuNews24.ru 03:36
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Кино

Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн

Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Культуромания вчера в 10:45
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Общество

На Ставрополье увеличилось до 11 число заразившихся коронавирусом

Ставрополь, 2 апреля 2020, 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек.
REGNUM 04:35
Футбол

УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок

Матчи европейских клубных турниров переносятся на неопределенный срок, сообщает Би-би-си.
Интерфакс-Спорт вчера в 10:55
Энергетика

«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.
Lenta.ru 31 марта в 09:17
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Энергетика

Россия может перестать увеличивать добычу нефти с 1 апреля

СМИ сообщили, что российские нефтяные компании не будут наращивать добычу топлива с 1 апреля.
Аргументы недели вчера в 11:34
Шоу-бизнес

Экстрасенс предсказала Юлии Началовой дату смерти 10 лет назад

RuNews24.ru 02:32
Общество

Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
RT на русском вчера в 11:23
Здоровье

В ВСУ выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ).
News.ru 04:13
Здоровье

В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса

Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
ToDay News Ufa вчера в 12:41
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Общество

В России число зараженных коронавирусом превысило 3,5 тысячи

В Нижегородской области количество зараженных выросло на 13 человек.
Inkazan 03:46
Здоровье

В Липецкой области выявили 4 новых случая заражения коронавирусом

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Липецкой области.
Вести Воронеж 04:05
Политика

Китай предсказывает поражение Японии при попытке захвата Курил

Попытка силового захвата Курильских островов приведет к большим неприятностям для Японии.
ToDay News Ufa 01:35
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