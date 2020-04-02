Коронавирус

ИзвестияИзвестияУмершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными. Они поступили в четверг, 2 апреля, в Пермь из федерального центра, сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин.
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с чего всё началось

В Перми скончалась журналистка, главный редактор «Делового интереса» Анастасия Петрова

Решение о госпитализации врачи приняли, исходя из состояния легких, очень высокой температуры и моего анамнеза, — сообщала Петрова в посте.
Новости Перми 59.ru31 марта в 12:12

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Тесты и тактика лечения. Минздрав рассказал подробности о случае смерти пермской журналистки

Новости Перми 59.ru05:58

Дмитрий Махонин о выявлении заболевших коронавирусом: «Здесь вранья я не допущу!»

Сайт губернатора и Правительства Пермского края02:17

«Да, конечно, ОРВИ, я даже не нервничаю»: Пермская журналистка до последнего отметала мысли о коронавирусе. RIP

Царьград31 марта в 20:09

У погибшей журналистки из Перми был коронавирус

Новый День02:54

Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус

Коммерсантъ Пермь01:51

Глава Прикамья прокомментировал смерть журналистки Анастасии Петровой. У нее был коронавирус

Properm.ru02:03

Минздрав подтвердил, что у погибшей пермской журналистки диагностирован коронавирус

Новый компаньон02:05
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Общество

Названа доля комфортных для жизни городов России

Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Lenta.ru 06:11
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Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

При расчете бюджета на 2020-й год правительство закладывало цену в 42 доллара за баррель Urals.
Эхо Москвы 06:32
Политика

США купили у России медицинское оборудование

США купили медицинское оборудование, которое Россия доставила в Нью-Йорк, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 06:43
Здоровье

В Барнауле продезинфицируют улицы

Общественные места в Барнауле продезинфицируют, чтобы предотвратить распространение вирусов.
Московский Комсомолец 03:29
Общество

Автомобилисты попросили Правительство РФ продлить срок действия прав

Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась в Правительство РФ с просьбой автоматически продлить действие водительских прав, у которых подошел срок замены.
Известия 07:41
Политика

В Самаре откроют лабораторию для исследования коронавируса

В Самаре на базе регионального СПИД-центра планируют открыть лабораторию по изучению новой коронавирусной инфекции, сообщает портал samru.ru.
Pro Город Самара 03:38
Экономика

РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний

Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Коммерсантъ 01:19
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru вчера в 06:17
Здоровье

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Энергетика

Лукашенко назвал цену российского газа для Минска

С учетом логистики в нынешних условиях цена на российский газ для Белоруссии должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров, заявил Александр Лукашенко.
ТК Звезда 07:44
Политика

«Коммерсантъ»: следующую неделю в России объявят нерабочей

Накануне продлить нерабочую неделю предложили вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Snob.ru 04:26
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегических важных компаний страны.
РБК 07:11
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
KudaGo вчера в 08:14
Общество

В Красноярском крае утвердили правила самоизоляции

Граждане, которые нарушают режим самоизоляции в экстренных случаях, обязаны иметь при себе объяснительную, в которой будет указана следующая информация: ФИО, дата составления, адрес места жительства (пребывания), информация о причинах прерывания режима самоизоляции, времени возвращения к месту постоянного проживания, маршруте следования.
Городские новости. Красноярск 02:27
Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Финансы

Доллар и евро установят рекорды роста без новой сделки ОПЕК+

Специально для "Российской газеты" Алена Лапицкая, независимый эксперт по личным инвестициям, рассказала, как будет дальше меняться валютный рынок и ждать ли новой сделки по нефти ОПЕК+.
Российская газета вчера в 23:00
Авто

Genesis представил седан Genesis G80 нового поколения

Корейский премиум-бренд Genesis официально представил новый Genesis G80.
Автоновости дня 30 марта в 02:02
Общество

В Татарстане начали выдавать пропуска для выхода из дома по СМС

В ответ пользователь получит код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ», уточнив, зачем нужно покинуть дом.
Сусанин вчера в 06:26
Общество

Застрявшим за границей россиянам выделят полмиллиарда рублей

На помощь застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам выделят полмиллиарда рублей.
Lenta.ru 06:34
Энергетика

Минэнерго РФ рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке

Министерство энергетики РФ считает необходимым ежедневно мониторить ситуацию на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства, докладывая по вопросу об энергостратегии; он также сказал, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке в условиях пандемии.
Интерфакс 07:20
Здоровье

Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщают медики, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
ToDay News Ufa вчера в 11:32
Авто

Toyota в России подняла цены на автомобили

Автоновости дня 04:50
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 29 регионах России

В 29 российских регионах за сутки выявили 771 случай заражения коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:36
Игры

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России

iReactor вчера в 06:13
Кино

В России представили фильм «Я мечтаю подружиться» о людях с аутизмом

Lenta.ru 04:21
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на ремонт и модернизацию

Фрегат "Адмирал Горшков" ВМС России отправился из Североморска в Северодвинск на ремонт и модернизацию.
Вести.Ru 05:46
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Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

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Общество

Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом

«Каждый день на рейсах становится всё больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19, и огромное количество на карантине после контактов», — приводит РИА Новости его слова.
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Экономика

Банки зафиксировали резкий рост просьб россиян о кредитных каникулах

Российские банки за последние недели зафиксировали резкий рост просьб клиентов о кредитных каникулах, счет идет уже на сотни и даже тысячи запросов в день, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных банкиров.
Интерфакс 03:31
Политика

Мишустин призвал не затягивать с подготовкой подзаконных актов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмину нельзя затягивать с принятием подзаконных актов, чтобы законы в связи с распространением коронавируса работали немедленно.
РИА Новости 05:24
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