Коронавирус
ИзвестияУмершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом
Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными. Они поступили в четверг, 2 апреля, в Пермь из федерального центра, сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин.
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с чего всё началось
Решение о госпитализации врачи приняли, исходя из состояния легких, очень высокой температуры и моего анамнеза, — сообщала Петрова в посте.Новости Перми 59.ru31 марта в 12:12
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Тесты и тактика лечения. Минздрав рассказал подробности о случае смерти пермской журналистки
Новости Перми 59.ru05:58
Дмитрий Махонин о выявлении заболевших коронавирусом: «Здесь вранья я не допущу!»
Сайт губернатора и Правительства Пермского края02:17
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