Решение о госпитализации врачи приняли, исходя из состояния легких, очень высокой температуры и моего анамнеза, — сообщала Петрова в посте.

с чего всё началось

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