Коронавирус
BFM.ruГлавред пермской газеты умерла от коронавируса
Первый анализ был отрицательным, второй дал положительный результат. Петрова умерла 31 марта, последние несколько дней 36-летняя пациентка находилась на аппарате ИВЛ. Минздрав Пермского края отмечает, что результаты повторного теста, показавшие наличие COVID-19, пришли уже после смерти журналистки.
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с чего всё началось
Решение о госпитализации врачи приняли, исходя из состояния легких, очень высокой температуры и моего анамнеза, — сообщала Петрова в посте.Новости Перми 59.ru31 марта в 12:12
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Тесты и тактика лечения. Минздрав рассказал подробности о случае смерти пермской журналистки
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Сайт губернатора и Правительства Пермского края02:17
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