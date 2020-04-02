Коронавирус

BFM.ruBFM.ruГлавред пермской газеты умерла от коронавируса

Первый анализ был отрицательным, второй дал положительный результат. Петрова умерла 31 марта, последние несколько дней 36-летняя пациентка находилась на аппарате ИВЛ. Минздрав Пермского края отмечает, что результаты повторного теста, показавшие наличие COVID-19, пришли уже после смерти журналистки.
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с чего всё началось

В Перми скончалась журналистка, главный редактор «Делового интереса» Анастасия Петрова

Решение о госпитализации врачи приняли, исходя из состояния легких, очень высокой температуры и моего анамнеза, — сообщала Петрова в посте.
Новости Перми 59.ru31 марта в 12:12

Подробнее о событии

Тесты и тактика лечения. Минздрав рассказал подробности о случае смерти пермской журналистки

Новости Перми 59.ru05:58

Глава Прикамья прокомментировал смерть журналистки Анастасии Петровой. У нее был коронавирус

Properm.ru02:03

В Пермском крае умер второй пациент с коронавирусом

Коммерсантъ02:26

Дмитрий Махонин о выявлении заболевших коронавирусом: «Здесь вранья я не допущу!»

Сайт губернатора и Правительства Пермского края02:17

У погибшей журналистки из Перми был коронавирус

Новый День02:54

Власти подтвердили, что причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус

Business Class (Пермь)02:33

Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус

Коммерсантъ Пермь01:51
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Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Общество

Социальные пенсии в России выросли с 1 апреля

Власти проиндексируют выплаты на 6,1%. Расходы для бюджета страны составят 41 миллиард рублей в месяц.
Политика Сегодня вчера в 03:26
Экономика

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 05:49
Общество

Татарстан ввел особый режим въезда и выезда в 14-ти городах

По словам пресс-секретаря главы республики Лилии Галимовой, на въездах может скопиться большое количество автомобилей и вызвать ощущение перекрытия города, однако это не так просто, проверка требует времени.
Эхо Москвы 05:31
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
RT на русском 06:01
Авто

Mazda отзывает в России одну машину 20-летней давности

Под отзыв попал седан Mazda Xedos-9, реализованный 22 декабря 1999 года.
Коммерсантъ вчера в 07:21
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Армия и оружие

Северный флот получит пять субмарин «Ясень»

Военно-морской флот получит семь субмарин, пять из которых пойдут на Северный флот.
Би-порт вчера в 04:29
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru 05:51
Происшествия

Электрику грозит до 10 лет колонии за гибель дачника и его внука

В Саратовском районе ждет суда 56-летний электрик, которого считают виновником гибели 66-летнего мужчины и его 16-летнего внука.
Четвертая Власть 04:30
Общество

Глеб Никитин рассказал, как нижегородцы смогут выходить из дома

Глеб Никитин подробно рассказал, как, начиная с 2 апреля, в регионе начнет действовать контроль за соблюдением режима самоизоляции.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 03:58
Экономика

Кузбасским предпринимателям предоставят дополнительные льготы

Малому и среднему бизнесу в Кемеровской области будут предоставлены дополнительные льготы.
Сибдепо 04:09
Общество

В России рассматривают различные сценарии парада Победы

Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
Газета.Ru 06:03
Здоровье

На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Кубань 24 01:12
Футбол

Федун обозначил убытки «Спартака» из-за вынужденной паузы в сезоне

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал примерные потери клуба из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.
Советский спорт 02:43
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Авто

Lada Vesta FL получит светодиодную оптику

Vesta с приставкой FL или FaceLift встанет на конвейер до конца 2020 года и впервые обзаведется LED-оптикой.
Авторамблер вчера в 04:35
Происшествия

Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
REGNUM 05:23
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Единоборства

Нурмагомедов подтвердил отмену боя с Фергюсоном

Напомним, поединок был запланирован ан 18 апреля в Бруклине.
Vprognoze.ru вчера в 16:01
Здоровье

В Москве родился ребенок с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 17:01
Здоровье

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
ТАСС вчера в 06:57
Авто

Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа

Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Автоновости дня вчера в 08:23
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Культура

Американский композитор Адам Шлезингер умер от коронавируса

Инфорос 04:54
Общество

В Саратовской области начнут выдавать электронные спецпропуска

В Саратовской области спецпропуска начнут выдавать в электронном виде. Поручение было дано губернатором Валерием Радаевым.
Версия-Саратов 05:36
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Политика

Дутерте приказал стрелять по протестующим во время пандемии

Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился открывать огонь из боевого оружия по тем, кто не откажется протестовать во время карантина, введенного властями страны из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Philippine Star.
Газета.Ru 04:42
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус

Интерфакс вчера в 16:44
Экономика

Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам

Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
Известия 31 марта в 04:28
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