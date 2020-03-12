Происшествия
Вечерняя МоскваУмерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом
По факту сообщений в СМИ Департамент здравоохранения города Москвы 12 марта заявил, что смерть пациента в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией. В департаменте отметили, что мужчина в возрасте 75 лет поступил в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии.
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Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Технологии
Visa позволит удалять данные карт клиентов со сторонних сайтов
Visa планирует запустить в России новый сервис.
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Здоровье
Онищенко прокомментировал объявление ВОЗ пандемии коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал RT объявление Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавирусной инфекции в мире.
Здоровье
Из-за коронавируса на Украине ввели карантин
Правительство Украины утвердило план по сдерживанию эпидемии COVID-19, для чего по всей территории страны вводится карантин.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о полете российских Ту-160 над Атлантикой
В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана "в строгом соответствии с международными правилами".
Общество
Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
Армия и оружие
США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке
Соединённые Штаты нанесли удары по пяти складам с оружием группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке.
Экономика
Мишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности
Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, заявил, что ресурсов бюджета достаточно для выполнения обязательств перед гражданами на много лет.
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Общество
Бельгия ввела общенациональный карантин
Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности заявила, что страна «перешла к третьей фазе реагирования» на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, которая подразумевает общенациональный карантин.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Политика
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию
Если суд не найдет несоответствий, то начнется голосование граждан по тексту поправок.
Кино
Вин Дизель заявил, что фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Авто
Great Wall показала самый бюджетный пикап Great Wall Pao
Компания Great Wall начала продажи новой линейки пикапов Great Wall Pao в октябре 2019 года.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг
Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.
Политика
Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию
Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Авто
В России появится обновленный Mitsubishi Outlander
Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, ООО "ММС Рус" объявил о начале производства Outlander 2020 модельного года на Калужском заводе "ПСМА Рус".
Армия и оружие
Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море
Экономика
Кудрин допустил в России рост бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
Энергетика
Трамп заявил, что мог лишь мечтать о текущих ценах на нефть
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он мог лишь мечтать о текущих ценах нефть.
Происшествия