Происшествия

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваУмерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

По факту сообщений в СМИ Департамент здравоохранения города Москвы 12 марта заявил, что смерть пациента в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией. В департаменте отметили, что мужчина в возрасте 75 лет поступил в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии.
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Патологоанатом подтвердил отсутствие коронавируса у умершего в Коммунарке

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Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

Если суд не найдет несоответствий, то начнется голосование граждан по тексту поправок.
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Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, ООО "ММС Рус" объявил о начале производства Outlander 2020 модельного года на Калужском заводе "ПСМА Рус".
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