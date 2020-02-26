Общество

ИзвестияИзвестияУмные колонки могут следить за своими владельцами

Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином. Какую угрозу таит в себе гаджет, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал о возможной угрозе от «умных колонок»

Эксперт отметил, что далеко не каждый пользователь сможет разобраться в тех скрытых функциях, которые есть в домашних устройствах.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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Эксперт рассказал о слежках умных колонок за россиянами

Газета.Ruвчера в 21:31

Недержание данных

Российская газета24 февраля в 12:54

Названа опасность умных колонок

Lenta.ruвчера в 20:18

Эксперт рассказал о неожиданной угрозе от умных колонок

Life.ruвчера в 20:11

Умные колонки могут следить за своими владельцами

Известиявчера в 20:08

Эксперт рассказал о возможной угрозе от «умных колонок»

Радио Sputnikвчера в 18:00

Умные колонки обвинили в сборе личной информации

Телеканал 360°вчера в 21:30
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Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Политика

Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
РИА Новости вчера в 17:36
Происшествия

Авиация МЧС начала поиски унесенных в море детей в Сочи

Вертолет МЧС России приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море в Сочи.
Известия 00:00
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Известия вчера в 23:19
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия вчера в 11:22
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Политика

Зампостпреда России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
RT на русском вчера в 19:55
Экономика

Пивовары захотели установить минимальную цену на пиво

Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз пивоваров) обратился к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой как можно скорее установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Lenta.ru 00:46
Энергетика

Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Ведомости вчера в 07:44
Экономика

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РИА Новости вчера в 18:08
Общество

В Хабаровске школы вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании

В среду, 26 февраля, уроки в первую смену в школах Хабаровска прерваны из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту.
Вести.Ru вчера в 19:27
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
РИА Новости вчера в 21:39
Общество

Рестораны Москвы усилят меры безопасности из-за коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Москве предписало усилить дезинфицирующий режим в объектах столичного общепита из-за угрозы завоза и распространения коронавируса.
Коммерсантъ 01:24
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru вчера в 15:56
Политика

СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера

Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя.
Газета.Ru 00:31
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество

В Китае создали вакцину от коронавируса

В Китае учёные заявили о создании потенциальной вакцины от китайского коронавируса 2019-nCoV.
ToDay News Ufa 00:08
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском 24 февраля в 22:35
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Футбол

«Бавария» разгромила «Челси» в Лиге чемпионов

REGNUM 01:10
Общество

Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами ко Дню Победы

Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.
Известия вчера в 17:38
Общество

Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии

Суд освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, который в 2017 году был осужден на восемь лет лишения свободы за хищение 2,2 млрд рублей при закупке электронных браслетов для ведомства.
Газета.Ru вчера в 04:05
Экономика

Счетная палата составила «Рейтинг регионального протекционизма»

Чечня оказалась лидером регионального протекционизма: почти 90% контрактов на поставку товаров и услуг для ее органов власти в 2019 году были заключены с поставщиками из этого же региона.
РИА Новости 01:11
Единоборства

Пётр Ян отреагировал на оскорбления Сехудо

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшем весе, ответил на оскорбления со стороны действующего обладателя пояса американца Генри Сехудо.
Чемпионат 01:05
Общество

Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался во вторник, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Газета.Ru вчера в 02:39
Общество

Число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 80 тысяч человек. Об этом сообщает South China Morning Post.
Дождь вчера в 00:22
Происшествия

Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай

Жителя Тувы принудительно поместили под наблюдение медиков из-за непрекращающегося кашля после возвращения с острова Бали через Гонконг и Пекин, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.
РИА Новости вчера в 22:26
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за бывшего бойфренда Водонаевой

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего гонщика Артёма Маркелова.
News.ru вчера в 10:05
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