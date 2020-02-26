Общество

ИзвестияИзвестияУмные колонки могут следить за своими владельцами

Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином. Какую угрозу таит в себе гаджет, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал о возможной угрозе от «умных колонок»

Эксперт отметил, что далеко не каждый пользователь сможет разобраться в тех скрытых функциях, которые есть в домашних устройствах.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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Эксперт рассказал о слежках умных колонок за россиянами

Газета.Ruвчера в 21:31

Умные колонки обвинили в сборе личной информации

Телеканал 360°вчера в 21:30

Эксперт рассказал о возможной угрозе от «умных колонок»

Радио Sputnikвчера в 18:00

Эксперт рассказал о неожиданной угрозе от умных колонок

Life.ruвчера в 20:11

Умные колонки могут следить за своими владельцами

Известиявчера в 20:08

Названа опасность умных колонок

Lenta.ruвчера в 20:18

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Российская газета24 февраля в 12:54
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия вчера в 11:22
Экономика

У рыбаков Дальнего Востока начались трудности с поставкой рыбы в Китай

Савельев напомнил, что Китай является главным экспортным рынком для российской рыбы.
Интерфакс вчера в 05:21
Хоккей

Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»

РИА Новости вчера в 23:47
Общество

Школы в Токио меняют время занятий и сдвигают сроки каникул

Муниципальные школы Токио изменят время начала занятий, сократят масштаб мероприятий, а также, возможно, ускорят начало весенних каникул.
РИА Новости вчера в 23:02
Здоровье

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 23:25
Здоровье

В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы

На сегодняшнем заседании большого правительства в Смольном речь зашла об уволенном главвраче Боткинской больницы Алексее Яковлеве.
Петербургский дневник вчера в 04:55
Политика

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России

Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
РИА Новости вчера в 14:41
Футбол

Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество

Сколько ты зарабатываешь: названы доходы алтайских полицейских

На пресс-конференции врио начальника УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров рассказал о зарплатах алтайских полицейских.
Московский Комсомолец вчера в 23:54
Экономика

«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP

Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет.
ADVIS.ru вчера в 02:17
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
РИА Новости вчера в 21:39
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru вчера в 13:11
Происшествия

Очевидец рассказала, как детей в Сочи унесло в море

РИА Новости вчера в 16:53
Политика

РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
Известия вчера в 18:33
Экономика

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 06:03
Авто

Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon

Китайский автогигант Geely объявил официальный старт продаж своего самого оригинального паркетника Geely Icon.
Новые автомобили 23 февраля в 22:56
Здоровье

Свердловская область заняла третье место по распространению ВИЧ

Свердловская область по итогам 2019 года заняла третье место среди регионов по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
Политсовет вчера в 23:38
Здоровье

Врачи рассказали, как правильно есть блины на Масленицу

"Если вы добавляете в значительном количестве блины в рацион, то надо в эти дни включать овощи и фрукты, чтобы было больше клетчатки, чтобы чувство насыщения наступало быстрее", — пояснила Чедия.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Пособие на ребенка малоимущим в 2020 году

Пособие на ребенка малоимущим семьям в 2020 году обещают платить не три года, а семь лет.
Современный Предприниматель вчера в 07:01
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Lenta.ru вчера в 19:31
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Газета.Ru 24 февраля в 02:30
Общество

Названа лучшая соцсеть для поиска работы

Россияне назвали «ВКонтакте» самой полезной соцсетью для поиска работы, следует из исследования 3 тысяч респондентов, проведенного сервисом «Работа.ру».
Мойка78 вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Александр Овечкин во второй раз станет отцом

Шубская в своем аккаунте Instagram разместила милый семейный снимок, на котором она запечатлена в элегантном платье, не скрывающем ее живота, позирует на фотосессии вместе с мужем и сыном.
RuNews24.ru вчера в 02:58
Хоккей

На Востоке стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина

Некоторым командам осталось провести по одному матчу, но уже сейчас стали известны все четыре пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина от Восточной конференции.
Life.ru вчера в 17:33
Общество

В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы

Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.
Известия вчера в 21:12
Политика

Делегация из России посетит Турцию — Эрдоган

Делегация из России посетит Турцию, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом 25 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM вчера в 03:58
Кино

Кадры со съемок «Матрицы 4» попали в Сеть

Sibnet Новости вчера в 23:20
Хоккей

Панарин обновил рекорд карьеры по голам за сезон

Как сообщает Sport24, для Панарина этот гол стал 32-м в сезоне, что стало его новым личным рекордом.
Газета.Ru вчера в 23:27
Общество

Мишустин заявил о чувстве стыда и сожаления из-за больницы в Кургане

РБК вчера в 07:09
Спорт

Олимпийского чемпиона обвинили в групповом изнасиловании

Олимпийского чемпиона по тхэквондо канадца Стивена Лопеса обвинили в участии в групповом изнасиловании в 2010 году.
Lenta.ru вчера в 23:34
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