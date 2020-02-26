Общество
ИзвестияУмные колонки могут следить за своими владельцами
Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином. Какую угрозу таит в себе гаджет, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.
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с чего всё началось
Эксперт отметил, что далеко не каждый пользователь сможет разобраться в тех скрытых функциях, которые есть в домашних устройствах.Радио Sputnikвчера в 18:00
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Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Экономика
У рыбаков Дальнего Востока начались трудности с поставкой рыбы в Китай
Савельев напомнил, что Китай является главным экспортным рынком для российской рыбы.
Хоккей
Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»
Общество
Школы в Токио меняют время занятий и сдвигают сроки каникул
Муниципальные школы Токио изменят время начала занятий, сократят масштаб мероприятий, а также, возможно, ускорят начало весенних каникул.
Здоровье
Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Здоровье
В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы
На сегодняшнем заседании большого правительства в Смольном речь зашла об уволенном главвраче Боткинской больницы Алексее Яковлеве.
Политика
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Футбол
Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.
Общество
Сколько ты зарабатываешь: названы доходы алтайских полицейских
На пресс-конференции врио начальника УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров рассказал о зарплатах алтайских полицейских.
Экономика
«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP
Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Происшествия
Очевидец рассказала, как детей в Сочи унесло в море
Политика
РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж
Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
Экономика
Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Авто
Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon
Китайский автогигант Geely объявил официальный старт продаж своего самого оригинального паркетника Geely Icon.
Здоровье
Свердловская область заняла третье место по распространению ВИЧ
Свердловская область по итогам 2019 года заняла третье место среди регионов по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно есть блины на Масленицу
"Если вы добавляете в значительном количестве блины в рацион, то надо в эти дни включать овощи и фрукты, чтобы было больше клетчатки, чтобы чувство насыщения наступало быстрее", — пояснила Чедия.
Общество
Пособие на ребенка малоимущим в 2020 году
Пособие на ребенка малоимущим семьям в 2020 году обещают платить не три года, а семь лет.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Общество
Названа лучшая соцсеть для поиска работы
Россияне назвали «ВКонтакте» самой полезной соцсетью для поиска работы, следует из исследования 3 тысяч респондентов, проведенного сервисом «Работа.ру».
Шоу-бизнес
Александр Овечкин во второй раз станет отцом
Шубская в своем аккаунте Instagram разместила милый семейный снимок, на котором она запечатлена в элегантном платье, не скрывающем ее живота, позирует на фотосессии вместе с мужем и сыном.
Хоккей
На Востоке стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина
Некоторым командам осталось провести по одному матчу, но уже сейчас стали известны все четыре пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина от Восточной конференции.
Общество
В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы
Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.
Политика
Делегация из России посетит Турцию — Эрдоган
Делегация из России посетит Турцию, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом 25 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
Кино
Кадры со съемок «Матрицы 4» попали в Сеть
Хоккей
Панарин обновил рекорд карьеры по голам за сезон
Как сообщает Sport24, для Панарина этот гол стал 32-м в сезоне, что стало его новым личным рекордом.
Спорт
Олимпийского чемпиона обвинили в групповом изнасиловании
Олимпийского чемпиона по тхэквондо канадца Стивена Лопеса обвинили в участии в групповом изнасиловании в 2010 году.