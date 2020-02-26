Эксперт отметил, что далеко не каждый пользователь сможет разобраться в тех скрытых функциях, которые есть в домашних устройствах.

с чего всё началось

Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином. Какую угрозу таит в себе гаджет, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

Умные колонки могут следить за своими владельцами

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