Общество

ИзвестияИзвестияУмные колонки могут следить за своими владельцами

Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином. Какую угрозу таит в себе гаджет, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал о возможной угрозе от «умных колонок»

Эксперт отметил, что далеко не каждый пользователь сможет разобраться в тех скрытых функциях, которые есть в домашних устройствах.
Радио Sputnik18:00

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Эксперт рассказал о слежках умных колонок за россиянами

Газета.Ru21:31

Умные колонки обвинили в сборе личной информации

Телеканал 360°21:30

Эксперт рассказал о возможной угрозе от «умных колонок»

Радио Sputnik18:00

Эксперт рассказал о неожиданной угрозе от умных колонок

Life.ru20:11

Умные колонки могут следить за своими владельцами

Известия20:08

Названа опасность умных колонок

Lenta.ru20:18

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Российская газетавчера в 12:54
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Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru 15:56
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
REGNUM 04:59
Общество

В Хабаровске школы вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании

В среду, 26 февраля, уроки в первую смену в школах Хабаровска прерваны из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту.
Вести.Ru 19:27
Общество

На Канарах изолирован отель, где у постояльца нашли коронавирус

Не менее тысячи постояльцев отеля на Канарских островах поместили на карантин после того, как у одного из них диагностировали коронавирус.
Аргументы и Факты 05:58
Хоккей

«Автомобилист» обыграл «Авангард» 2:4

Коммерсантъ Екатеринбург 14:05
Хоккей

«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка

Газета.Ru 22:13
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
РБК 02:14
Энергетика

Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет

Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 15:24
Наука

Академик Константин Анохин: «Нейронауку ждет революция»

Приглашенный гость — нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Константин АНОХИН — представил научный взгляд на проблему.
Научная Россия 13:05
Авто

КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46%

В прошлом году КамАЗ продал 35,5 тыс. новых грузовиков, из которых на российском рынке было реализовано 30,5 тыс. единиц, а на экспорт было отправлено более 5 тыс. В отчётный период грузовики отправляли в Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан.
Tvoe-avto.com 08:37
Происшествия

В Красноярске массово «минируют» школы

Школы Красноярска утром 26 февраля массово эвакуируют из-за сообщений о минировании.
REGNUM 21:41
Политика

Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

Известия 07:22
Футбол

Лэмпард: «Бавария»: была сильнее нас во всем

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о разгроме своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3).
Газета.Ru 20:00
Шоу-бизнес

Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской

Артистка после шоу обвинила Собчак в том, что та «холодная, циничная и пустая ведущая».
Московский Комсомолец вчера в 05:23
Спорт

МОК заявил, что Олимпиада в Токио может быть отменена

Член международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о том, что все организаторы, которые занимаются подготовкой Олимпийских игр в Токио, должны проверить до конца мая, находится ли смертельно опасный коронавирус под контролем.
Народные новости 10:27
Здоровье

В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем

Плюс один +1 08:56
Происшествия

Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину

BFM.ru вчера в 05:50
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Известия 11:22
Экономика

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
ТАСС 03:10
Общество

800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году

800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Медиа-Центр 35media.ru 10:20
Наука

На Бали обнаружили крупнейшую коллекцию древнеримских бус

Крупнейшую коллекцию древнеримских стеклянных бусин с золотыми прокладками среди археологических раскопок Юго-Восточной Азии обнаружили на острове Бали.
Красная весна 23 февраля в 06:35
Общество

Хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, около 70 процентов российских учителей сталкивались с травлей со стороны родителей, учеников или коллег.
Lenta.ru 17:07
Экономика

ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии

ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии Пенсионные средства, сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), можно будет использовать для покупки недостающих пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии.
Коммерсантъ 17:06
Футбол

Остаться с Рами: поможет ли чемпион мира удержать «Сочи» в элите

Главным ньюсмейкером зимы стал «Сочи»: клуб подписал контракт с Адилем Рами — действующим чемпионом мира в составе сборной Франции.
Известия 16:00
Политика

Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута

«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 21:44
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Политика

Путин занял второе место в мире по уровню уважения

Президент России Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения.
URA.Ru вчера в 22:21
Происшествия

Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Газета.Ru 18:57
Экономика

Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
РБК 07:31
Культура

Кунсткамера отправит 40 экспонатов на выставку в Лондон

Общественное телевидение России 20:38
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