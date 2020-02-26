Общество
ИзвестияУмные колонки могут следить за своими владельцами
Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином. Какую угрозу таит в себе гаджет, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.
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с чего всё началось
Эксперт отметил, что далеко не каждый пользователь сможет разобраться в тех скрытых функциях, которые есть в домашних устройствах.Радио Sputnikвчера в 18:00
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Происшествия
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство
Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
Общество
Американский рэпер Талиб Квели назвал Тимати «нацистом»
Шоу-бизнес
Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»
Журналистка Ксения Собчак ответила певице Любови Успенской, после того как та назвала Собчак «холодной, циничной и пустой» после визита на ее шоу «ДокТок» на «Первом канале».
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
Футбол
УЕФА из-за коронавируса может отменить или перенести Евро-2020
Грядущий Чемпионат Европы по футболу 2020 и прочие турниры могут отменить из-за эпидемии коронавируса, сообщил вице-президент УЕФА Мишель Ува в эфире «Rai Radio 1 Sport».
Наука
Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК
Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
Финансы
Курс рубля начал снижаться к доллару и евро
По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+ 95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб. Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики "ВТБ-капитала".
Футбол
Зинченко отправится с «Манчестер Сити» на матч с «Реалом»
Политика
Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии
Президент России Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Происшествия
В аварии на Дунайском проспекте Lada врезалась в толпу пешеходов
По предварительной информации сегодня, 25 февраля на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в 16:48 столкнулись два автомобиля.
Политика
Сурков рассказал о своих детских страхах и медитации
Экс-помощник российского президента Владислав Сурков рассказал, что в детские годы боялся мыслей, приходящих ему в голову.
Гаджеты
В 2020 году возрождённым телефоном станет Nokia 5310 XpressMusic
В этом году тоже ожидается одна из возрожденных легенд, и судя по всему это будет Nokia 5310 XpressMusic.
Происшествия
Контактировавших с россиянами с Diamond Princess могут проверить
Контактировавших с прибывшими во Владивосток с борта лайнера Diamond Princess россиянами проверят, если в результате обследования у пассажиров судна будет обнаружен коронавирус, сообщила журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.
Экономика
«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива
Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
Общество
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства: повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон 2019 года
Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
Политика
Сурков: Украины нет. Есть украинство – специфическое расстройство умов
Бывший помощник президента России Владислав Сурков считает, что на сегодня «Украины нет», но «есть украинство», которое характеризуется «специфическим расстройством умов».
Авто
Toyota запатентовала новый товарный знак «GRMN»
В июне прошлого года главный инженер Toyota Supra Тецуя Тада заявил, что возможен и более горячий вариант Supra с GRMN, которая может появится уже в этом году.
Общество
Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами
В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
Игры
В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3
В интернете появились скриншоты и концепт-арты Resident Evil 3 и Resistance. Изображения опубликовал пользователь форума ResetEra.
Экономика
В Омске выросло количество миллионеров
Возросло в Омской области и количество миллиардеров. О доходах свыше одного миллиарда рублей заявили семеро омичей.
Общество
В Хабаровске школы вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании
В среду, 26 февраля, уроки в первую смену в школах Хабаровска прерваны из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту.
Политика
Президент России занял второе место в мире по степени уважения
Согласно обнародованным результатам опроса консалтинговой компании Brand Financ, которая разместила на своем сайте всемирный рейтинг стран по уровню их мягкой силы, российский лидер Владимир Путин расположился на 2 месте в мире по уровню уважения.
Наука
Моделирование работы сердца упростили
Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами нашли способ упростить вычисления при компьютерном моделировании механики сердца.
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Авто
Новый Volkswagen Polo официально раскрыт для России
Российский офис Volkswagen опубликовал спецификации нового Polo для России. Позже появится информация о ценах.