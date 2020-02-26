Общество

ИзвестияИзвестияУмные колонки могут следить за своими владельцами

Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином. Какую угрозу таит в себе гаджет, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал о возможной угрозе от «умных колонок»

Эксперт отметил, что далеко не каждый пользователь сможет разобраться в тех скрытых функциях, которые есть в домашних устройствах.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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Эксперт рассказал о слежках умных колонок за россиянами

Газета.Ruвчера в 21:31

Умные колонки обвинили в сборе личной информации

Телеканал 360°вчера в 21:30

Эксперт рассказал о неожиданной угрозе от умных колонок

Life.ruвчера в 20:11

Названа опасность умных колонок

Lenta.ruвчера в 20:18

Умные колонки могут следить за своими владельцами

Известиявчера в 20:08

Эксперт рассказал о возможной угрозе от «умных колонок»

Радио Sputnikвчера в 18:00

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Российская газета24 февраля в 12:54
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Происшествия

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство

Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
REGNUM 02:51
Общество

Американский рэпер Талиб Квели назвал Тимати «нацистом»

Газета.Ru вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»

Журналистка Ксения Собчак ответила певице Любови Успенской, после того как та назвала Собчак «холодной, циничной и пустой» после визита на ее шоу «ДокТок» на «Первом канале».
URA.Ru 24 февраля в 04:27
Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились

Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
StarHit.ru 24 февраля в 16:00
Футбол

УЕФА из-за коронавируса может отменить или перенести Евро-2020

Грядущий Чемпионат Европы по футболу 2020 и прочие турниры могут отменить из-за эпидемии коронавируса, сообщил вице-президент УЕФА Мишель Ува в эфире «Rai Radio 1 Sport».
Live24 01:42
Наука

Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК

Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
Газета DAILY вчера в 12:08
Финансы

Курс рубля начал снижаться к доллару и евро

По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+ 95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб. Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики "ВТБ-капитала".
Ведомости вчера в 03:33
Футбол

Зинченко отправится с «Манчестер Сити» на матч с «Реалом»

Спорт-Экспресс вчера в 11:53
Политика

Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии

Президент России Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии.
ТАСС 01:31
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Происшествия

В аварии на Дунайском проспекте Lada врезалась в толпу пешеходов

По предварительной информации сегодня, 25 февраля на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в 16:48 столкнулись два автомобиля.
NewInform вчера в 09:58
Политика

Сурков рассказал о своих детских страхах и медитации

Экс-помощник российского президента Владислав Сурков рассказал, что в детские годы боялся мыслей, приходящих ему в голову.
Мойка78 02:25
Гаджеты

В 2020 году возрождённым телефоном станет Nokia 5310 XpressMusic

В этом году тоже ожидается одна из возрожденных легенд, и судя по всему это будет Nokia 5310 XpressMusic.
Astera вчера в 14:23
Происшествия

Контактировавших с россиянами с Diamond Princess могут проверить

Контактировавших с прибывшими во Владивосток с борта лайнера Diamond Princess россиянами проверят, если в результате обследования у пассажиров судна будет обнаружен коронавирус, сообщила журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.
РИА Новости вчера в 22:55
Экономика

«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива

Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
РИА Новости 02:39
Общество

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства: повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики.
Вести ФМ вчера в 09:06
Происшествия

Вертолет МЧС привлекли к поискам унесенных в море детей в Сочи

РБК 01:26
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Известия вчера в 11:22
Гаджеты

Назван самый продаваемый смартфон 2019 года

Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
ToDay News Ufa 02:29
Политика

Сурков: Украины нет. Есть украинство – специфическое расстройство умов

Бывший помощник президента России Владислав Сурков считает, что на сегодня «Украины нет», но «есть украинство», которое характеризуется «специфическим расстройством умов».
Взгляд.ру 02:55
Авто

Toyota запатентовала новый товарный знак «GRMN»

В июне прошлого года главный инженер Toyota Supra Тецуя Тада заявил, что возможен и более горячий вариант Supra с GRMN, которая может появится уже в этом году.
SpeedMe вчера в 22:40
Общество

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
РИА Новости вчера в 19:05
Игры

В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3

В интернете появились скриншоты и концепт-арты Resident Evil 3 и Resistance. Изображения опубликовал пользователь форума ResetEra.
CyberSport.ru 23 февраля в 05:28
Экономика

В Омске выросло количество миллионеров

Возросло в Омской области и количество миллиардеров. О доходах свыше одного миллиарда рублей заявили семеро омичей.
Российская газета 00:53
Общество

В Хабаровске школы вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании

В среду, 26 февраля, уроки в первую смену в школах Хабаровска прерваны из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту.
Вести.Ru вчера в 19:27
Политика

Президент России занял второе место в мире по степени уважения

Согласно обнародованным результатам опроса консалтинговой компании Brand Financ, которая разместила на своем сайте всемирный рейтинг стран по уровню их мягкой силы, российский лидер Владимир Путин расположился на 2 месте в мире по уровню уважения.
News-24.ru 01:48
Наука

Моделирование работы сердца упростили

Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами нашли способ упростить вычисления при компьютерном моделировании механики сердца.
Индикатор вчера в 08:40
Происшествия

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Казахстане

ТАСС 02:40
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru вчера в 15:56
Авто

Новый Volkswagen Polo официально раскрыт для России

Российский офис Volkswagen опубликовал спецификации нового Polo для России. Позже появится информация о ценах.
32CARS.ru вчера в 07:53
Как работают Яндекс.Новости?
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