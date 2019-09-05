Транспорт
Gazeta.SPbУмные светофоры установят еще в девяти городах России
Умные светофоры появятся в девяти городах России, в некоторых из них система уже установлена.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Экономика
«Алроса» может скорректировать план добычи на 2020 год
"Алроса" может сократить план добычи на 2020 год на 5-10% в зависимости от внешней конъюнктуры.
ТАСС 01:22
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Транспорт
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона, сообщили СМИ
По данным издания, правительство утвердило правила к электронным извещениям и требования к техническим средствам, необходимые для работы нового сервиса по дистанционному оформлению аварии.
РИА Новости 03:01
Авто
Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
Автоновости дня вчера в 15:24
Кино
Назван лучший фильм, снятый по комиксам
МИР 24 вчера в 13:22
Общество
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.
Lenta.ru вчера в 23:05
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Культура
Megogo начнет производство собственного контента вслед за конкурентами
Онлайн-кинотеатр Megogo начнет производство собственного контента.
Sostav.ru 02:15
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
Газета.Ru вчера в 01:14
Экономика
Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
В конце августа в Минэкономразвития сообщили РИА Новости, что прорабатывают идею дать гражданам возможность в приоритетном порядке выкупать у банков свои просроченные долги.
РИА Новости вчера в 10:55
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Экономика
ФНС перестанет блокировать счета за незначительные долги
ФНС подготовила поправки, которые позволят не блокировать счета предпринимателей за незначительные долги.
Право.ру 02:33
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Здоровье
Доктор назвала признак скорого инфаркта
Доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета рассказала, что инфаркт у людей младше 65 лет может произойти из-за лишнего веса в подростковом возрасте.
Газета.Ru 01:58
Наука
На Алтае в Денисовой пещере найдено древнейшее изображение животного
Исследователи отмечают, что это самое древнее в мире изображение животного, возраст которого примерно составляет 50 тысяч лет.
Ugpressa.ru 00:35
Происшествия
В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:54
Происшествия
В ДТП во Львовской области пострадали более десяти детей
РИА Новости 01:21
Политика
Мнение: «Пусть Собчак едет в Крым и там агитирует за возврат Украине»
«Пусть Собчак едет в Крым и агитирует за возврат полуострова Украине прямо там, посмотрим, как быстро её там яйцами забросают», — заключил Алексей Анпилогов.
REGNUM 02:42
Политика
Абэ рассчитывает обсудить с Путиным заключение мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает в ходе встречи во Владивостоке обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос заключения мирного договора между двумя странами.
Rambler News Service 00:05
Экономика
Идея Минпромторга ввести штрафы на продукты грозит повышением цен
В начале августа Минпромторг опубликовал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят оборотный штраф до 3%, но не менее 2 млн рублей для производителей и продавцов товаров, которые не соответствуют техрегламентам Таможенного союза.
Newsrussia.media 03:07
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41