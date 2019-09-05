Транспорт

Gazeta.SPbGazeta.SPbУмные светофоры установят еще в девяти городах России

Умные светофоры появятся в девяти городах России, в некоторых из них система уже установлена.
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Умные светофоры появятся еще в девяти городах России

Москва 2402:12

«Умные» светофоры появятся еще в 9 городах России

Rambler News Serviceвчера в 21:16

В Екатеринбурге установят «умные» японские светофоры

Европейско-Азиатские новости00:55

Японские «умные» светофоры установят ещё в девяти городах РФ

REGNUM00:41

«Умные» японские светофоры установят в еще девяти российских городах

РИА Новостивчера в 23:48

Умные светофоры установят еще в девяти городах России

Gazeta.SPbвчера в 23:10

Умные светофоры появятся еще в девяти городах России

ТАССвчера в 20:31
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Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
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В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»

РБК вчера в 14:33
Политика

Малайзия хочет закупить у России партию новых МиГ-35

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Экономика

«Алроса» может скорректировать план добычи на 2020 год

"Алроса" может сократить план добычи на 2020 год на 5-10% в зависимости от внешней конъюнктуры.
ТАСС 01:22
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Транспорт

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона, сообщили СМИ

По данным издания, правительство утвердило правила к электронным извещениям и требования к техническим средствам, необходимые для работы нового сервиса по дистанционному оформлению аварии.
РИА Новости 03:01
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Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
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По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.
Lenta.ru вчера в 23:05
Общество

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Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Технологии

В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook

В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Происшествия

Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Происшествия

Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Культура

Megogo начнет производство собственного контента вслед за конкурентами

Онлайн-кинотеатр Megogo начнет производство собственного контента.
Sostav.ru 02:15
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Продолжительность жизни россиян выросла

Газета.Ru вчера в 01:14
Экономика

Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги

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РИА Новости вчера в 10:55
Экономика

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"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
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Экономика

ФНС перестанет блокировать счета за незначительные долги

ФНС подготовила поправки, которые позволят не блокировать счета предпринимателей за незначительные долги.
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Политика

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Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
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Доктор назвала признак скорого инфаркта

Доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета рассказала, что инфаркт у людей младше 65 лет может произойти из-за лишнего веса в подростковом возрасте.
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Наука

На Алтае в Денисовой пещере найдено древнейшее изображение животного

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Происшествия

В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург

Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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В ДТП во Львовской области пострадали более десяти детей

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«Пусть Собчак едет в Крым и агитирует за возврат полуострова Украине прямо там, посмотрим, как быстро её там яйцами забросают», — заключил Алексей Анпилогов.
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Актер Роман Маякин рассказал о причинах расставания с Еленой Кулевой

Дни24 вчера в 13:45
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До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
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Лавров отказался считать Китай старшим братом России

Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
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Российский политик
Российский политик, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Тюменской области.
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