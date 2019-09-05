Общество
ТАССУмные светофоры появятся еще в девяти городах России
Умные светофоры, решающие проблемы пробок на дорогах, появятся еще в девяти городах Российской Федерации. Об этом в четверг сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе бизнес-диалога "Россия-Япония" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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Гаджеты
Google официально выпустила Android 10
После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
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Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
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Майкл Оуэн: «Капелло нанес катастрофический урон как моей карьере, так и английскому футболу»
Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что назначение главным тренером национальной команды Фабио Капелло нанесло ущерб как его карьере, так и английскому футболу.
Спорт-Экспресс вчера в 18:38
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Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае
В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.
REGNUM вчера в 06:21
Армия и оружие
США выступили против протекционизма Евросоюза в сфере военных закупок
Новое законодательство Европейского союза сфере военных закупок «создает проблемы», потому что не обеспечивает тот уже уровень открытости для американских компаний.
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Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
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Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
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РИА Новости 00:03
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Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
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Канал показывал по 10 игр каждую неделю, а также в полном объеме плей-офф Кубка Стэнли. Новый сезон НХЛ стартует 2 октября.
Pravda.Ru вчера в 11:37
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На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Экономика
Глава Минстроя отметил успехи Якутии в развитии умных технологий в ЖКХ
Якутия активнее других субъектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) занимается развитием цифровых сервисов в городском хозяйстве.
ТАСС вчера в 23:19
Футбол
Пако Алькасер: «Санчо станет одним из лучших в мире»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер уверен, что его одноклубник Джейдон Санчо может стать одним из лучших в мире.
Спорт-Экспресс вчера в 18:58
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Названы сферы с легким трудоустройством без опыта работы
В 9% российских компаний берут без опыта работы на должности менеджера по продажам или специалиста по работе с клиентами, пишет «Российская газета».
Известия 00:34
Авто
Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
Автоновости дня вчера в 15:24
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Оползень в Китае накрыл два жилых дома
Оползень сошел на деревню Маань в районе города Чжаотун и накрыл два жилых здания.
РЕН ТВ 00:17
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
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Mercedes-Benz отказался от участия в нескольких автосалонах
Nissan отказался от участия несколько лет назад, а Volvo — несколько лет назад, и они вернулись в шоу.
SpeedMe вчера в 05:31
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Неймар впервые в сезоне сыграет в основе сборной Бразилии
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Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru вчера в 11:50
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Собчак прибыла в Киев и нарвалась на вопрос "Чей Крым?"
Экс-кандидат в президенты России, известная телеведущая Ксения Собчака прибыла в Киев, где дала интервью журналистам радио «НВ».
Военное обозрение 00:31
Экономика
Валерий Лимаренко возглавил делегацию Сахалинской области на ВЭФ
В предстоящие дни Сахалинская область представит во Владивостоке ряд проектов, нацеленных на развитие экономики и социальной сферы региона.
АСТВ вчера в 00:52
Общество
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Общество
Греф предложил избавиться от экзаменов
Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Известия вчера в 23:47