Экономика
ТАССУмные светофоры появятся еще в девяти городах России
Умные светофоры, решающие проблемы пробок на дорогах, появятся еще в девяти городах Российской Федерации. Об этом в четверг сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе бизнес-диалога "Россия-Япония" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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Якушев: опыт японских городов будет использован в нацпроекте по жилью
Будущее России. Национальные проектывчера в 21:12
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Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Происшествия
Тело пропавшей на свидании женщины выкопали на окраине Петербурга
Накануне полиция обнаружила тело 49-летней жительницы города, закопанной на окраине лесопарка.
РЕН ТВ вчера в 15:26
Армия и оружие
США назвали даты размещения запрещенных ДРСМД ракет
Известия вчера в 17:42
Политика
Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Газета.Ru вчера в 07:51
Общество
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.
Lenta.ru вчера в 23:05
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Пассажир самолета британской авиакомпании ЕаsуJет, направлявшегося из Манчестера в испанский Аликанте, заменил не вышедшего на рейс пилота.
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
Пушков уличил власти Польши в рабской зависимости от США
Российский сенатор Алексей Пушков высказался об опубликованной в издании Polityka статье, в которой говорится о безоговорочном послушании властей Польши в отношении американской администрации.
ФАН вчера в 22:28
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье самолета Су-25УБ погибли
Тела двух пилотов, которые разбились в Ставрополье на штурмовике Су-25УБ, найдены на месте крушения самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Ведомости вчера в 05:52
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Ведомости вчера в 13:04
Происшествия
Оползень сошел на деревню в китайской провинции Юньнань
Оползень сошел на деревню Маань в районе города Чжаотун. Под толщей камней и грязи оказались два жилых строения.
ТАСС 00:07
Кино
Сиквел Tomb Raider с Алисией Викандер выйдет в марте 2021 года
Лента выйдет в прокат ровно через три года после премьеры первой части, которая при производственном бюджете в 95 млн долларов заработала в мировом прокате 275 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 11:28
Гаджеты
Компания Honor представила смартфон Honor 20s
ITZine.ru 00:00
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в российских кинотеатрах.
Мойка78 вчера в 13:16
Фигурное катание
Медведева высказалась о «воровстве» Загитовой
Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о показательном номере соотечественницы Алины Загитовой, который она будет исполнять под песню Билли Айлиш Bad Guy.
Lenta.ru вчера в 23:45
Кино
Megogo снимет кино
Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
ТАСС 02 сентября в 20:01
Здоровье
Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы
Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.
Известия вчера в 20:43
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU вчера в 14:27
Армия и оружие
В России создан бронеавтомобиль для охраны колонн с ядерным оружием
Создан новый бронеавтомобиль для охраны и сопровождения колонн 12-го Главного управления Минобороны РФ, перевозящих ядерное оружие.
Daily Storm вчера в 03:54
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53