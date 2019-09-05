Умные светофоры, решающие проблемы пробок на дорогах, появятся еще в девяти городах Российской Федерации. Об этом в четверг сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе бизнес-диалога "Россия-Япония" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Умные светофоры появятся еще в девяти городах России

Политика Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17 Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

Политика Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Общество Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Происшествия Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота Пассажир самолета британской авиакомпании ЕаsуJет, направлявшегося из Манчестера в испанский Аликанте, заменил не вышедшего на рейс пилота.

Политика Пушков уличил власти Польши в рабской зависимости от США Российский сенатор Алексей Пушков высказался об опубликованной в издании Polityka статье, в которой говорится о безоговорочном послушании властей Польши в отношении американской администрации.

Происшествия Пилоты разбившегося в Ставрополье самолета Су-25УБ погибли Тела двух пилотов, которые разбились в Ставрополье на штурмовике Су-25УБ, найдены на месте крушения самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Энергетика Стоимость нефти Brent выросла почти на 4% Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Происшествия Оползень сошел на деревню в китайской провинции Юньнань Оползень сошел на деревню Маань в районе города Чжаотун. Под толщей камней и грязи оказались два жилых строения.

Кино Сиквел Tomb Raider с Алисией Викандер выйдет в марте 2021 года Лента выйдет в прокат ровно через три года после премьеры первой части, которая при производственном бюджете в 95 млн долларов заработала в мировом прокате 275 млн долларов.

Кино Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов Народный артист России Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в российских кинотеатрах.

Фигурное катание Медведева высказалась о «воровстве» Загитовой Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о показательном номере соотечественницы Алины Загитовой, который она будет исполнять под песню Билли Айлиш Bad Guy.

Кино Megogo снимет кино Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.

Здоровье Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.

Политика Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.

Общество Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".

Хоккей «Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».

Армия и оружие В России создан бронеавтомобиль для охраны колонн с ядерным оружием Создан новый бронеавтомобиль для охраны и сопровождения колонн 12-го Главного управления Минобороны РФ, перевозящих ядерное оружие.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Политика Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.