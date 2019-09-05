Экономика

ТАССТАССУмные светофоры появятся еще в девяти городах России

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Умные светофоры, решающие проблемы пробок на дорогах, появятся еще в девяти городах Российской Федерации. Об этом в четверг сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе бизнес-диалога "Россия-Япония" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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