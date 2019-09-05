Транспорт

Gazeta.SPbGazeta.SPbУмные светофоры установят еще в девяти городах России

Умные светофоры появятся в девяти городах России, в некоторых из них система уже установлена.
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«Умные» светофоры установят в девяти российских городах

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Rambler News Serviceвчера в 21:16

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Российский политик, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Тюменской области.
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