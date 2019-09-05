Умные светофоры появятся в девяти городах России, в некоторых из них система уже установлена.

Умные светофоры установят еще в девяти городах России

Политика Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.

Игры Valve изменит дизайн библиотеки Steam Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.

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Политика Путин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами.

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