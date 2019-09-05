Транспорт

Online47.ruOnline47.ru«Умные» светофоры появятся в девяти городах России

Проект "Умный светофор" наплавлен на решение проблем заторов на городских дорогах. О положительных результатах работы системы можно узнать на примере статистики в Воронеже, где с момента появления светофоров количество пробок и заторов на улицах сократилось на 20%.
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