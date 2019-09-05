Транспорт
Online47.ru«Умные» светофоры появятся в девяти городах России
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:26, Вашингтон
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Происшествия
Российские туристы задержали в Италии уличного вора
Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.
Lenta.ru вчера в 14:40
Экономика
«Почта России» запустит пункты выдачи заказов с опцией возврата в магазины
"Почта России" запустит пункты выдачи заказов с возможностью частичного или полного возврата товаров обратно в магазины, уже в этом году планирует открыть около 3 тысяч таких пунктов, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Подгузов в кулуарах Восточного экономического форума.
РИА Новости 03:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Авто
В Сети напомнили о предшественнике внедорожника Aurus Komendant
ЛуАЗ Прото должен был стать комфортабельным внедорожником с возможностью трансформации салона.
Тарантас Ньюс 02:10
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
Происшествия
В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:54
Здоровье
Скворцова заявила о рекордном росте продолжительности жизни россиян
Kazanfirst.ru вчера в 04:11
Происшествия
ОНК просит проверить сотрудников «Крестов» после пыток в изоляторе
Представители Общественной наблюдательной комиссии Петербурга обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку возможных неправомерных действий временно исполняющего обязанности начальника следственного изолятора «Кресты» Никиты Ильина.
78.ru 00:30
Здоровье
Челябинский омбудсмен поможет маме, родившей в Турции ребенка
Маргарита Павлова объявили сбор средств для помощи семье, оказавшейся в тяжелой ситуации в чужой стране Уполномоченный по правам человека Челябинской области Маргарита Павлова будет помогать семье, у которой в Турции преждевременно родился мальчик.
АиФ Челябинск 02:19
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Единоборства
Нурмагомедов раскрыл план на бой с Порье
Sportbox.RU вчера в 11:19
Экономика
Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом
Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.
РБК 01:26
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Армия и оружие
Талибы понесли серьезные потери в преддверии сделки с США
В преддверии планируемого подписания соглашения между США и "Талибаном" * власти Афганистана провели крупную операцию против талибов.
IslamNews 03:26
Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Экономика
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.
РБК 03:48
Политика
Почему Собчак сойдёт с рук её высказывание о Крыме
Политический аналитик Павел Клачков назвал высказывание телеведущей Ксении Собчак о необходимости вернуть Крым Украине абсурдным.
REGNUM 03:55
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
Известия 00:51
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° вчера в 07:53
Армия и оружие
Боевики в Афганистане производят отравляющие вещества, заявили в ФСБ
Террористы организовали производство отравляющих веществ в Афганистане, сообщил начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа.
РИА Новости 03:34
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью.
РИА Новости вчера в 22:22