Транспорт
Gazeta.SPbУмные светофоры установят еще в девяти городах России
Умные светофоры появятся в девяти городах России, в некоторых из них система уже установлена.
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Общество
В Минпросвещения оценили возможность отказаться от экзаменов
Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов, которые, по его мнению, часто убивают в человеке желание учиться, приучают его к системе оценивания, и дети выходят из школы «с инвалидностью».
Lenta.ru 04:29
Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Здоровье
В Подмосковье гадюки покусали более 100 человек
Российская газета 03:50
Культура
Дима Билан объяснил желание не возвращаться в шоу «Голос»
Территория новостей 04:28
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° вчера в 07:53
Политика
Дальний Восток стал символом открытости для всей страны, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что Дальний Восток стал символом открытости, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и человеческого общения.
РИА Новости 03:43
Политика
В России надежно закрывают то, что пока должны прятать, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия активно привлекает иностранные инвестиции, в том числе в авиастроение, где открыто работает с зарубежными партнерами по строительству Sukhoi Superjet, но при этом надежно закрывает то, что "мы должны держать пока при себе".
РИА Новости 04:39
Футбол
Арнор Сигурдссон не поможет сборной Исландии из-за травмы
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон не сможет сыграть в ближайших матчах сборной Исландии в связи с травмой.
Спорт-Экспресс 03:33
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой
Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.
ТВ Центр 03:08
Армия и оружие
Эрдоган хотел бы иметь ядерное оружие
На экономическом форуме в городе Сивас в Центральной Анатолии 4 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган сделал серьёзное заявление по ядерному оружию.
ИА REX 04:00
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»
Sibnet Новости вчера в 22:53
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью.
РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 03 сентября в 08:09
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Гаджеты
Western Digital готовит поставки жёстких дисков на 20 ТБ
Только вчера сообщалось о 16-терабайтных решениях Toshiba, а теперь стало известно, что Western Digital до конца года начнёт первые поставки флагманских жёстких дисков Ultrastar DC HC550 и Ultrastar DC HC650 по 18 и 20 ТБ соответственно.
Игромания.ру 04:14
Кино
«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
Piter.tv вчера в 10:56
Общество
Суд дисквалифицировал вице-мэра Сочи
Ранее в связи с выявленными нарушениями в адрес Алексея Толмачева выносились представления, однако, как сообщили в прокуратуре края, вице-мэр Сочи допускал формальное рассмотрение актов прокурорского реагирования и игнорировал законные требования прокурора.
Коммерсантъ 03:49
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Транспорт
В Петербурге открыли новые станции метро Фрунзенского радиуса
В четверг, 5 сентября, в Петербурге открыли новые станции метро Фрунзенского радиуса.
Форпост Северо-Запад 03:32
Общество
Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку
Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
РИА Новости вчера в 18:57