Транспорт

Gazeta.SPbGazeta.SPbУмные светофоры установят еще в девяти городах России

Умные светофоры появятся в девяти городах России, в некоторых из них система уже установлена.
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Умные светофоры появятся еще в девяти городах России

Москва 2402:12

Умные светофоры установят еще в девяти городах России

Gazeta.SPbвчера в 23:10

«Умные» светофоры появятся еще в 9 городах России

Rambler News Serviceвчера в 21:16

Японские «умные» светофоры установят ещё в девяти городах РФ

REGNUM00:41

«Умные» японские светофоры установят в еще девяти российских городах

РИА Новостивчера в 23:48

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Европейско-Азиатские новости00:55

Умные светофоры появятся еще в девяти городах России

ТАССвчера в 20:31
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
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Эрдоган хотел бы иметь ядерное оружие

На экономическом форуме в городе Сивас в Центральной Анатолии 4 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган сделал серьёзное заявление по ядерному оружию.
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Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью.
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В Петербурге открыли новые станции метро Фрунзенского радиуса

В четверг, 5 сентября, в Петербурге открыли новые станции метро Фрунзенского радиуса.
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Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
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Российский политик
Российский политик, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Тюменской области.
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