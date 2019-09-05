Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbУмные светофоры установят еще в девяти городах России

Умные светофоры появятся в девяти городах России, в некоторых из них система уже установлена.
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Японские «умные» светофоры установят ещё в девяти городах РФ

REGNUM00:41

В Екатеринбурге установят «умные» японские светофоры

Европейско-Азиатские новости00:55

Умные светофоры будут установлены в еще девяти российских городах

Народные новости00:53

Умные светофоры установят еще в девяти городах России

Gazeta.SPbвчера в 23:10

«Умные» японские светофоры установят в еще девяти российских городах

РИА Новостивчера в 23:48

«Умные» светофоры появятся еще в 9 городах России

Rambler News Serviceвчера в 21:16

Умные светофоры появятся еще в девяти городах России

ТАССвчера в 20:31
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Кино

Megogo снимет кино

Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Футбол

Медведев: Краневиттер не раскрылся в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию полузащитником сине-бело-голубых Матиасом Краневиттером.
Нева Спорт вчера в 14:10
Политика

Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

ТАСС вчера в 22:50
Происшествия

Двое грабителей взорвали банкомат в подмосковном магазине

Двое неизвестных взорвали банкомат в подмосковном магазине "Пятерочка" и похитили деньги. В настоящее время идет розыск злоумышленников.
РЕН ТВ 00:35
Теннис

Надаль вышел в полуфинал US Open

Испанец Рафаэль Надаль переиграл аргентинца Диего Шварцмана в 1/4 финала US Open.
Спорт-Экспресс 00:39
Армия и оружие

В Эстонии нашли секретную базу спецназа США

На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Технологии

В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook

В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 пользователей соцсети Facebook. Об этом 5 сентября сообщил портал TechCrunch.
REGNUM 01:03
Наука

Предложен новый метод быстрого размораживания поверхностей

Ученые смогли предложить уникальный метод быстрого размораживания поверхности, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:20
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Политика

Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих

Коммерсантъ вчера в 07:34
Экономика

«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Происшествия

На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу

В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru вчера в 08:05
Единоборства

Стало известно, сколько Хабиб Нурмагомедов получит за бой с Порье

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов получит за бой с американцем Дастином Порье более 6 миллионов долларов.
Невские Новости 01:37
Космос

Смотрите видео, как космонавты экзамены сдавали

Первыми к испытаниям приступили космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, астронавт НАСА Томас Маршберн и участник космического полета от ОАЭ Султан Аль Неяди.
Sputnik Эстония 02 сентября в 07:14
Авто

Дайджест дня: самый оригинальный Mini, Panamera в каршеринге и другие события автоиндустрии

Авторевю вчера в 19:21
Политика

Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Технологии

Систему слежения за каждым шагом разработал ГЛОНАСС

Как рассказали разработчики новой системы на базе ГЛОНАСС, установить точное местоположение на карте человека или машины можно будет даже без подключения к спутнику.
Deita.ru 00:56
Политика

Путин на встрече с Абэ рассказал о развитии отношений с Японией

29 июня в ходе переговоров в Осаке Путин и Абэ обсудили возможность заключения мирного договора между Россией и Японией, а также развитие совместных проектов на четырех Курильских островах.
Известия 00:45
Общество

Греф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Здоровье

Москвичей бесплатно вакцинируют от гриппа

В столице 4 сентября стартовала вакцинация против гриппа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 03:03
Происшествия

Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

РИА Новости вчера в 14:26
Шоу-бизнес

В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Известия вчера в 15:21
Шоу-бизнес

Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке

Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Здоровье

Какие продукты нельзя есть при повышенном холестерине

Специалисты назвали продукты, которые нельзя употреблять при повышенном холестерине.
Московский Комсомолец вчера в 16:22
Здоровье

Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы

Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.
Известия вчера в 20:43
Политика

Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России

Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Экономика

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области малым предприятиям, предпринимателям и людям, дав им отсрочку платежей на год и простив соответствующие проценты, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
РИА Новости 03 сентября в 07:36
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский политик, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Тюменской области.
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