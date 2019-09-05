Умные светофоры появятся в девяти городах России, в некоторых из них система уже установлена.

Умные светофоры установят еще в девяти городах России

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