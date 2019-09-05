Общество
Gazeta.SPbУмные светофоры установят еще в девяти городах России
Умные светофоры появятся в девяти городах России, в некоторых из них система уже установлена.
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Кино
Megogo снимет кино
Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Футбол
Медведев: Краневиттер не раскрылся в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию полузащитником сине-бело-голубых Матиасом Краневиттером.
Нева Спорт вчера в 14:10
Происшествия
Двое грабителей взорвали банкомат в подмосковном магазине
Двое неизвестных взорвали банкомат в подмосковном магазине "Пятерочка" и похитили деньги. В настоящее время идет розыск злоумышленников.
РЕН ТВ 00:35
Теннис
Надаль вышел в полуфинал US Open
Испанец Рафаэль Надаль переиграл аргентинца Диего Шварцмана в 1/4 финала US Open.
Спорт-Экспресс 00:39
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 пользователей соцсети Facebook. Об этом 5 сентября сообщил портал TechCrunch.
REGNUM 01:03
Наука
Предложен новый метод быстрого размораживания поверхностей
Ученые смогли предложить уникальный метод быстрого размораживания поверхности, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:20
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
Коммерсантъ вчера в 07:34
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru вчера в 08:05
Единоборства
Стало известно, сколько Хабиб Нурмагомедов получит за бой с Порье
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов получит за бой с американцем Дастином Порье более 6 миллионов долларов.
Невские Новости 01:37
Космос
Смотрите видео, как космонавты экзамены сдавали
Первыми к испытаниям приступили космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, астронавт НАСА Томас Маршберн и участник космического полета от ОАЭ Султан Аль Неяди.
Sputnik Эстония 02 сентября в 07:14
Авто
Дайджест дня: самый оригинальный Mini, Panamera в каршеринге и другие события автоиндустрии
Авторевю вчера в 19:21
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Технологии
Систему слежения за каждым шагом разработал ГЛОНАСС
Как рассказали разработчики новой системы на базе ГЛОНАСС, установить точное местоположение на карте человека или машины можно будет даже без подключения к спутнику.
Deita.ru 00:56
Политика
Путин на встрече с Абэ рассказал о развитии отношений с Японией
29 июня в ходе переговоров в Осаке Путин и Абэ обсудили возможность заключения мирного договора между Россией и Японией, а также развитие совместных проектов на четырех Курильских островах.
Известия 00:45
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Здоровье
Москвичей бесплатно вакцинируют от гриппа
В столице 4 сентября стартовала вакцинация против гриппа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 03:03
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
РИА Новости вчера в 14:26
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Известия вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Здоровье
Какие продукты нельзя есть при повышенном холестерине
Специалисты назвали продукты, которые нельзя употреблять при повышенном холестерине.
Московский Комсомолец вчера в 16:22
Здоровье
Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы
Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.
Известия вчера в 20:43
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области малым предприятиям, предпринимателям и людям, дав им отсрочку платежей на год и простив соответствующие проценты, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
РИА Новости 03 сентября в 07:36