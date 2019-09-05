Транспорт

Gazeta.SPbGazeta.SPbУмные светофоры установят еще в девяти городах России

Умные светофоры появятся в девяти городах России, в некоторых из них система уже установлена.
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«Умные» светофоры установят в девяти российских городах

Интерфакс04:52

Умные светофоры появятся еще в девяти городах России

Москва 2402:12

«Умные» светофоры появятся еще в 9 городах России

Rambler News Serviceвчера в 21:16

Японские «умные» светофоры установят ещё в девяти городах РФ

REGNUM00:41

«Умные» японские светофоры установят в еще девяти российских городах

РИА Новостивчера в 23:48

В Екатеринбурге установят «умные» японские светофоры

Европейско-Азиатские новости00:55

Умные светофоры появятся еще в девяти городах России

ТАССвчера в 20:31
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 08:56, Вашингтон
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Происшествия

Во Флориде на пляж вынесло килограммы кокаина

В американском городе Мельбурн, штат Флорида, на берег Парадайз Бич волны вынесли несколько свертков с кокаином.
РЕН ТВ 08:00
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика

Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента

На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Кино

Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Общество

Во Франции суд разрешил петуху Морису кукарекать рано утром

Суд французской коммуны Рошфор отклонил иск пенсионеров, разрешив птице петь, когда вздумается, передает France Info.
Аргументы и Факты 05:30
Гаджеты

Samsung официально объявила дату старта продаж Galaxy Fold

Сегодня Samsung официально объявила дату старта продаж сгибаемого смартфона Galaxy Fold.
ITZine.ru 02:18
Происшествия

СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

RT на русском 07:39
Политика

Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко

"Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", — написала в своем Telegram-канале Поклонская.
РИА Новости 07:46
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала зажигательный танец младшей дочери

Вчера Ксения показала, как девочка решила исполнить танец для всей семьи под песню Егора Крида «Сердцеедка».
Летидор 02:08
Интернет

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Хоккей

«Яндекс» покажет матчи НХЛ бесплатно

Новый сезон НХЛ начнется в начале октября. О том, что «Яндекс» купил права на трансляцию матчей, рассказывали «Ведомостям» источники.
Дождь 02:45
Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Элджея

Анастасия Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Элджея Анастасия Ивлеева и Элджей вместе около полутора лет.
Вокруг ТВ 08:03
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Происшествия

Минобороны России засудили за выстрел из танка по своим

Lenta.ru 07:52
Футбол

Черчесов: «Завтра на поле выйдут те, кто будут делать результат»

Знаем, что завтра игра за шесть очков. Не каждый день мы играем с Шотландией.
Sport24.ru 08:23
Политика

Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Футбол

Дель Боске: «Если бы я работал в „Барселоне“, не возвращал бы Неймара»

Бывший тренер «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске предостерег «Барселону» от возвращения нападающего «ПСЖ» Неймара.
Sport24.ru 07:44
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Интерфакс 04:54
Шоу-бизнес

Ирена Понарошку разводится с мужем

Понарошку признавалась, что счастлива с мужем и готова даже стать матерью третьего ребенка.
Wday.ru 04:31
Политика

Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13
Происшествия

Прогулочный катер затонул у берегов Крыма

Известия 08:14
Политика

Сердюков заявил о вероятной реформе авиастроения

Госкорпорация «Ростех» намерена внести изменения в ее операционную деятельность, что может в дальнейшем привести к реформе в авиастроении.
Телеканал 360° 02:26
Экономика

Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Путин проверит строительство космодрома «Восточный»

Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.
REGNUM 08:30
Экономика

Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:17
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский политик, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Тюменской области.
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