Транспорт

ИА УдмуртияИА Удмуртия«Умные» японские светофоры появятся в Ижевске

На дорогах Ижевска установят «умные» светофоры японского производства. Об этом сообщает информационное агентство ЕАН. Со ссылкой на слова министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, сказанные на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
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