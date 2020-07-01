Общество
РИА Новости«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
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Перенос даты начала обязательного оснащения новостроек «умными» приборами учета электроэнергии: мнение застройщиков
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