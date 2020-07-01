"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год

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