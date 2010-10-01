Футбол
Soccer.ruУмтити пропускает матч с Албанией из-за травмы
Защитник сборной Франции Самуэль Умтити пропускает матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 с командой Албании из-за травмы.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru вчера в 08:52
Политика
В Санкт-Петербурге открылись избирательные участки
В Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября начались выборы губернатора и депутатов муниципальных собраний.
Коммерсантъ 01:01
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А, или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Происшествия
В Краснотурьинске водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода
По предварительным данным, в десятом часу утра на улице Абоимова 53-летний водитель «Тойоты РАВ4» допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу от остановки в неположенном месте рядом с пешеходным переходом.
Телеканал ОТВ вчера в 16:07
Экономика
Сельхозпроизводство в Киргизии в 2020 году может вырасти на 3,7%
Объем производства в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2020 года может увеличиться на 3,7%. Об этом заявила начальник управления бюджетной политики министерства финансов республики Татыгуль Омурова, сообщает 7 сентября издание Tazabek.
REGNUM вчера в 06:49
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Россия и Украина провели обмен задержанными и осужденными.
Коммерсантъ вчера в 05:28
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Общество
В Сиэтле нашли чек на имя Курта Кобейна
Известия вчера в 18:22
Единоборства
Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в Москве
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил желание провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Чемпионат вчера в 19:30
Политика
В России стартовал единый день голосования
В России начался единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 85 регионах.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика
В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости вчера в 00:07
Политика
В Забайкалье проголосовали 4,43% избирателей
REGNUM вчера в 23:49
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда 06 сентября в 17:47
Политика
Выборы губернатора стартовали в Волгоградской и Астраханской областях
Избирательные участки открылись в Волгоградской и Астраханской областях, где в воскресенье проходят выборы глав регионов.
ТАСС 00:13
Киберспорт
9 минут геймплея PlanetSide Arena: джетпаки, квадроциклы и танковые бои
Игромания.ру вчера в 13:10
Единоборства
Нурмагомедов снова выпрыгнул из клетки по окончании боя
По окончании поединка россиянин в порыве эмоций выпрыгнул из клетки, направившись в угол своей команды, в котором его ждали отец и тренер.
Sportbox.RU вчера в 17:37
Происшествия
В Сети появилось видео с места столкновения двух фур на МКАД
В Сети появилось видео с места столкновения двух фур на 20-м км МКАД. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 23:41
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Гаджеты
Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети
Актуальные Новости 00:57
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Происшествия
Британец лишился водительских прав после смертельного ДТП из-за паука
Интерфакс вчера в 04:34
Наука
Математики сумели разложить число 42 на три куба через 65 лет
Американские ученые Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд сумели разложить число 42 на три куба.
iReactor 00:45
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru вчера в 10:28