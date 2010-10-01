Футбол

Soccer.ruSoccer.ruУмтити пропускает матч с Албанией из-за травмы

Франция — Андорра
10 сентября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Стад де Франс»
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Защитник сборной Франции Самуэль Умтити пропускает матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 с командой Албании из-за травмы.
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