Политика В России началось голосование на выборах в регионах В единый день голосования в 16 регионах губернаторов будут выбирать прямым голосованием, в Ингушетии за главу проголосуют в парламенте.

Политика В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.

Политика Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.

Футбол «Уотфорд» уволил своего наставника Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия был отправлен в отставку.

Музыка Игорь Крутой признался, что плохо танцует Продюсер и композитор Игорь Крутой опубликовал видео, на котором на одной сцене танцует с российским исполнителем Егором Кридом, на официальной странице в социальной сети «Инстаграм».

Политика Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.

Политика Брод осудил нарушителей закона в день тишины Член СПЧ Александр Брод в социальной сети Facebook осудил тех, кто игнорирует день тишины.

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Авто Названы топ-3 самых безопасных автомобилей такси в России Проведя собственное исследование, эксперты iReactor назвали ТОП-3 самых безопасных автомобилей такси в России.

Космос Модуль потерян, но индийская миссия на Луне не закончена Связь с посадочным модулем «Викрам» была потеряна на высоте 2,1 километра над поверхностью Луны, заявил специалист Индийской организации космических исследований (ISRO), 7 сентября сообщает издание The Hindu.

Культура Музыка времён Крымской войны прозвучит в Севастополе В рамках военно-исторической реконструкции гости узнают о народных песнях и музыкальных инструментах времён Крымской войны.

Общество В Москве достроили самую большую школу в России Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Армия и оружие Минобороны объединило в единую систему более 70 органов власти НЦУО РФ, который заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года, за время своей работы смог наладить координацию более 70 органов власти федерального уровня.

Происшествия В Москве автобус сбил двух пешеходов На западе Москвы автобус совершил наезд на двух пешеходов. Об этом 7 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.

Экономика Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.

Экономика В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт» В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Общество В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц В Челябинске в снабженческую компанию ищут инженера ПТО в дорожном строительстве и благоустройстве, обещают платить 100 тысяч рублей в месяц.