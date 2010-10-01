Футбол

Soccer.ruSoccer.ruУмтити пропускает матч с Албанией из-за травмы

Франция — Албания
4 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Стад де Франс»
Кингсли Коман
8′
Оливье Жиру
27′
53′
Ибер Рамадани
Клаус Гьясула
62′
Беким Балай
Соколь Цикалеши
66′
Клаус Гьясула
Кингсли Коман
68′
73′
Амир Абраши
Таулянт Джака
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
77′
Лукас Эрнандес
Люка Динь
80′
84′
Таулянт Джака
Тома Лемар
Набиль Фекир
84′
Жонатан Иконе
85′
90′
Соколь Цикалеши
1 фото
Защитник сборной Франции Самуэль Умтити пропускает матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 с командой Албании из-за травмы.
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