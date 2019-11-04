Производителя и продавца спортивных товаров Under Armour подозревают в махинациях с финансовой отчётностью, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Under Armour подозревают в махинациях с финансовой отчётностью

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