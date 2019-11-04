Экономика
Retailer.ruUnder Armour подозревают в махинациях с финансовой отчётностью
Производителя и продавца спортивных товаров Under Armour подозревают в махинациях с финансовой отчётностью, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Происшествия
В Греции задержали грузовик с 41 нелегальным мигрантом
Сотрудники правоохранительных органов Греции задержали на северо-востоке страны грузовик-рефрижератор, который перевозил 41 нелегального мигранта.
RT на русском 12:21
Экономика
Акции McDonald’s упали на фоне увольнения гендиректора
Стоимость акций американской корпорации McDonald’s упала на фоне объявления об увольнении генерального директора Стива Истербрук, сообщает CNBC.
REGNUM 13:53
Гаджеты
AnTuTu назвал самые производительные смартфоны среднего класса
Специалисты AnTuTu рассказали о самых мощных смартфонах из среднего ценового сегмента, которые тестировались в прошлом месяце.
Газета DAILY 12:15
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом", передает ТАСС.
Газета.Ru 14:01
Общество
Врачи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи рассказали россиянам о продуктах, которыми стоит питаться осенью для поддержания иммунитета.
Gazeta.SPb 02 ноября в 23:16
Общество
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Политика
Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»
Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Российская газета 14:27
Футбол
Оскар Гарсия возглавил «Сельту»
«Сельта» объявила о назначении Оскара Гарсии на пост главного тренера. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.
Sportbox.RU 14:27
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
RT на русском вчера в 13:05
Игры
Пять больших консольных игр, что доберутся до PC
В 2019 году случилось странное — было объявлено о том, что некоторые именитые консольные эксклюзивы все-таки доберутся до PC в ближайшем будущем, и именно о них мы и поговорим.
ИА Вебург вчера в 08:00
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Политика
В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Происшествия
В Ереване загорелся ангар на аэродроме «Эребуни»
Крыша ангара загорелась на ереванском аэродроме «Эребуни», где дислоцирована одноименная российская авиабаза.
Известия 09:35
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК 02 ноября в 10:04
Политика
Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.
Газета.Ru 14:29
Политика
Глава МИД Украины выступил против посещения Золотого депутатом Госдумы
Глава МИД Украины Вадим Пристайко выступил против поездки депутата Государственной lумы РФ Алексея Журавлева («Родина») в зону разведения сил в Золотом.
REGNUM 07:19
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Гаджеты
Глава AMD: Мы хотим, чтобы графика Radeon была повсюду
Глава AMD отметила, что ожидает значительного роста консольного направления во второй половине 2020 года.
3DNews 08:58
Экономика
Украина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
Вести.Ru 01 ноября в 04:22
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Политика
Суд в США разрешил передачу налоговых деклараций Трампа прокуратуре
Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке постановил, что налоговые декларации президента Дональда Трампа могут быть переданы прокуратуре штата Нью-Йорк, сообщает Associated Press.
Интерфакс 14:21
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44