Экономика

Retailer.ruRetailer.ruUnder Armour подозревают в махинациях с финансовой отчётностью

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Производителя и продавца спортивных товаров Under Armour подозревают в махинациях с финансовой отчётностью, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
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