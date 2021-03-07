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Экономика сегодня

Уничтожение норок в Дании может вывести меховую индустрию России в лидеры

Меховая промышленность РФ может выйти в лидеры после того, как власти Дании истребили поголовье норок, заявил учредитель группы "Аксессуар Фур" Виктор Константинопольский. Данное решение в Копенгагене приняли из-за потенциала зверьков стать носителями коронавирусной инфекции.В источнике
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Россия может стать лидером меховой индустрии, считает производитель

Россия может выйти в лидеры меховой индустрии после истребления поголовья норок в Дании, заявил в интервью РИА Новости учредитель группы компаний "Аксессуар Фур", производящей меховые изделия, Виктор Константинопольский.
РИА Новостивчера в 02:52
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Россия может занять лидирующие позиции в меховой индустрии — производитель

ИА Красная Веснавчера в 13:32

Россия может стать лидером меховой индустрии, считает производитель

РИА Новостивчера в 02:52

РФ может стать лидером меховой отрасли после уничтожения норок властями Дании

Народные новостивчера в 09:44

России предрекли лидерство в меховой индустрии

Компаниявчера в 09:34

Россия может занять лидирующие позиции в меховой индустрии

ФАНвчера в 09:21

Уничтожение норок в Дании может вывести меховую индустрию России в лидеры

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России предсказали статус лидера меховой индустрии

Московский Комсомолецвчера в 09:52
Интересное

Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию газеты Wall Street Journal о якобы причастности России к "кампании по дезинформации" о вакцинах от коронавируса производства западных стран, назвав ее чушью.
РИА Новости16:46

В шоу «Маска» Единорожка со сцены предложила Ревве завести детей

Видеоряд за спиной участницы демонстрировал фото и видео с участием мужественного Александра Реввы, а во время номера на сцену выехали разу несколько колясок, из которых артисты шоу-балета достали маленьких единорожек.
НТВвчера в 15:35