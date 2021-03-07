Уничтожение норок в Дании может вывести меховую индустрию России в лидеры
Меховая промышленность РФ может выйти в лидеры после того, как власти Дании истребили поголовье норок, заявил учредитель группы "Аксессуар Фур" Виктор Константинопольский. Данное решение в Копенгагене приняли из-за потенциала зверьков стать носителями коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё началось
Россия может стать лидером меховой индустрии, считает производитель
Россия может выйти в лидеры меховой индустрии после истребления поголовья норок в Дании, заявил в интервью РИА Новости учредитель группы компаний "Аксессуар Фур", производящей меховые изделия, Виктор Константинопольский.
РИА Новостивчера в 02:52
Подробнее о событии
Россия может занять лидирующие позиции в меховой индустрии — производитель
ИА Красная Веснавчера в 13:32
РФ может стать лидером меховой отрасли после уничтожения норок властями Дании
Народные новостивчера в 09:44
Уничтожение норок в Дании может вывести меховую индустрию России в лидеры
Экономика сегоднявчера в 08:16