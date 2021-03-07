Меховая промышленность РФ может выйти в лидеры после того, как власти Дании истребили поголовье норок, заявил учредитель группы "Аксессуар Фур" Виктор Константинопольский. Данное решение в Копенгагене приняли из-за потенциала зверьков стать носителями коронавирусной инфекции.

С чего всё началось Россия может стать лидером меховой индустрии, считает производитель Россия может выйти в лидеры меховой индустрии после истребления поголовья норок в Дании, заявил в интервью РИА Новости учредитель группы компаний "Аксессуар Фур", производящей меховые изделия, Виктор Константинопольский. РИА Новости вчера в 02:52