Армия и оружие
Народные новостиРоссийский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов
Незаконные вооруженные формирования продолжают пытаться поразить боевую авиацию ВКС РФ и ВВС Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4. Ракеты были выпущены по российскому истребителю-бомбардировщику Су-34 и сирийскому истребителю МиГ-23.
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Российские и сирийские военно-воздушные силы атаковали боевиков в Идлибе
Ореанда-Новостивчера в 14:49
Российские и сирийские военные устроили атаку с воздуха на боевиков в провинции Идлиб
Накануне.Ruвчера в 23:50
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