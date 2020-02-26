Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиРоссийский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов

Незаконные вооруженные формирования продолжают пытаться поразить боевую авиацию ВКС РФ и ВВС Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4. Ракеты были выпущены по российскому истребителю-бомбардировщику Су-34 и сирийскому истребителю МиГ-23.
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Уничтожение российской авиацией боевиков в Идлибе попало на видео

REGNUM00:01

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Lenta.ruвчера в 14:12

Атака РФ и Сирии в Идлибе попала на видео

Рамблервчера в 15:10

Российские и сирийские военно-воздушные силы атаковали боевиков в Идлибе

Ореанда-Новостивчера в 14:49

Боевики не смогли справиться с МиГ-23 ВВС Сирии и Су-34 ВКС России

Взгляд.рувчера в 14:18

Российские и сирийские военные устроили атаку с воздуха на боевиков в провинции Идлиб

Накануне.Ruвчера в 23:50

«Стингеры» Эрдогана прижимают российских «Грачей» к земле

Свободная Прессавчера в 05:30
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Автоматически обработано 7086 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ вчера в 03:26
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

Российская газета 02:17
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 04:25
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Теннис

Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова официально объявила о завершении карьеры.
GoTennis.ru вчера в 08:28
Биатлон

На чемпионате Европы по биатлону стартуют смешанные эстафеты

В четверг, 27 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся одиночная смешанная (сингл-микст) и смешанная эстафеты.
Pravda.Ru 01:28
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета 25 февраля в 19:20
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК вчера в 12:22
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Экономика

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РИА Новости 25 февраля в 18:08
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса

Коронавирус COVID-19 может передаваться через грязную воду и немытые руки, а не только воздушно-капельным путем.
Российская газета вчера в 14:21
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Происшествия

В Сочи авиация возобновила поиск пропавших в Черном море детей

Поиск двух 14-летних мальчиков, которых из-за шторма унесло в морскую акваторию 25 февраля, всю ночь продолжались по береговой линии.
Российская газета 02:00
Общество

Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 02:59
Политика

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
РБК вчера в 23:00
Политика

Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 00:21
Культура

Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы

О громком деле рассказывают люди из окружения Листьева. Они анонимно назвали имя предполагаемого убийцы.
Shraibikus News 02:47
Армия и оружие

Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

Газета.Ru 00:52
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск 25 февраля в 05:45
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 24 копейки — до 65,71 рубля. Курс евро увеличился на 40 копеек и составил 71,68 рубля.
RT на русском 02:02
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Биатлон

Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости вчера в 06:27
Происшествия

Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой

По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Lenta.ru 02:58
Общество

Россия ограничит авиасообщение с еще одной страной из-за коронавируса

Россия введет временное ограничение на полеты в Южную Корею.
Profi.travel вчера в 10:12
Политика

Раскрыто отношение украинцев к особому статусу Донбасса

На Украине социологи раскрыли отношение граждан к вопросу о предоставлении Донбассу особого статуса.
Lenta.ru вчера в 09:10
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