Армия и оружие
Lenta.ru«Уничтожитель» Крымского моста одновременно уничтожил две цели
Украинские крылатые противокорабельные ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" в ходе испытаний на государственном полигоне Алибей в Одесской области почти одновременно уничтожили две цели, сообщает АрміяІпfоrм.
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Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Армия и оружие
В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro 12:26
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)
Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
Кино
У «Соника в кино» появится сиквел
Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском вчера в 10:59
Общество
Цифровые пропуска в Москве автоматически продлили до 14 июня
Все цифровые пропуска для рабочих поездок по Москве, которые действовали до 31 мая включительно, были автоматически продлены до 14 июня, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
Коммерсантъ 07:22
Общество
На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение
На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение — курение кальянов. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает TourDom.ru.
Lenta.ru вчера в 08:23
Игры
Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы.
Astera 10:23
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда 13:16
Здоровье
Попова рассказала о возможных сроках второй волны коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможном сценарии развития коронавирусной эпидемии в России.
Газета.Ru 16:34
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Общество
«Победа» возобновит полеты после двухмесячного перерыва
Авиакомпания «Победа» в воскресенье возобновляет полеты после почти двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
РБК 18:37
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил
Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском 18:45
Общество
Власти США назвали нападения на полицейских внутренним терроризмом
Министерство внутренней безопасности США назвало нападения на правоохранителей терроризмом.
Московский Комсомолец 17:54
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия
В Канаде началась акция из-за смерти чернокожего в США
По его данным, акция в Канаде проходит спокойно, участники держат в руках плакаты с надписями: «Нет правосудия, нет мира», «Упразднить полицию», «Больше ни одной жизни чернокожего».
Lenta.ru 18:50
Энергетика
ОПЕК+ может перенести первую после сделки встречу альянса
Министры ОПЕК+ в настоящее время обсуждают перенос первой после заключения сделки о сокращении добычи нефтяных ресурсов встречи альянса на более раннюю дату - 4 июня.
Комсомольская правда 18:41
Происшествия
В ряде американских городов введен комендантский час
В ряде американских городов введен комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афроамериканца после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.
Эхо Москвы 18:08
Общество
Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома
На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 10:02
Наука
Хищные динозавры конца юрского периода занимались каннибализмом
Исследователи из Колорадо обнаружили следы зубов хищных аллозавров на костях сородичей.
Экономика сегодня вчера в 04:36
Политика
Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США
В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ 15:10
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков.
РБК 13:27
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
РИА Новости 07:37
Наука
Первая вакцина от коронавируса успешно прошла испытания
Первая вакцина от коронавируса, прошедшая начальную фазу клинических испытаний, проведенных на 108 добровольцах, признана безопасной и эффективной.
Рамблер вчера в 12:16
Политика
США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Сообщается, что документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
Аргументы и Факты вчера в 20:07