Наука

Вести ПК в ВоронежеВести ПК в ВоронежеУникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса». Пор утверждению специалистов, второго такого камня на свете нет – алмазе находится еще один меньшего размера, который внутри свободно перемещается. Некоторые уже прозвали камень «матрешкой».
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«АЛРОСА» добыла «алмаз-матрешку»

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В России добыли уникальный алмаз-матрешку

ТАССвчера в 07:52

В Якутии нашли уникальный алмаз-«матрешку»

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В Якутии найден алмаз-матрешка, внутри которого перемещается еще один алмаз

Интерфаксвчера в 10:24

В Якутии добыли уникальный алмаз-матрешку

РИА Новостивчера в 10:30
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По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
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