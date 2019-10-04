Наука
Вести ПК в ВоронежеУникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса». Пор утверждению специалистов, второго такого камня на свете нет – алмазе находится еще один меньшего размера, который внутри свободно перемещается. Некоторые уже прозвали камень «матрешкой».
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Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России
Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
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В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
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Катер врезался в берег Иркутского водохранилища
Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".
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После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Кино
За что «Джокера» критикуют в США
«Джокер» Тодда Филлипса произвёл фурор на минувшем Венецианском кинофестивале: зрители стоя аплодировали создателям ленты, а жюри под председательством режиссёра Лукресии Мартель вручило Филлипсу главную награду смотра — «Золотого льва».
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
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Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
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В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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Chery Tiggo 4 с турбодвигателем поступил в продажу в России
Российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в топовой комплектации Cosmo.
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Медведева выиграла Shanghai Trophy
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Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Футбол
Зимой «Ювентус» могут покинуть три игрока
В зимнее трансферное окно «Ювентус» может расстаться с тремя футболистами.
Авто
Названа дата премьеры Volkswagen Golf нового поколения
Мировая премьера нового Mk8 состоится 24 октября в рамках специального мероприятия, которое будет организовано в Вольфсбурге, Германия, и носит название «Life Happens with a Golf».
Политика
Россия поставила точку в вопросе подачи воды в Крым из Украины
После воссоединения Крыма с Россией Украина прекратила поставку воды в республику по Северо-Крымскому каналу.
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Авто
Внедорожник LADA 4x4 обзаведется версией для медицинской службы
Как отмечается, продажи машин из ограниченной серии должны начаться уже в середине октября.
Политика
Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Армия и оружие
Владелец фабрики рассказал о работе под обстрелами в Алеппо
Фабрика, как рассказал ее владелец, продолжала работать даже во время обстрелов.
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.
Политика
Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о присвоении гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России.
Футбол
Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Спорт
Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Политика