Наука
Вести ПК в ВоронежеУникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса». Пор утверждению специалистов, второго такого камня на свете нет – алмазе находится еще один меньшего размера, который внутри свободно перемещается. Некоторые уже прозвали камень «матрешкой».
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Футбол
«Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа
Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.
Происшествия
В Якутии из-за задымления в доме-интернате эвакуировали 158 детей
В МЧС заявили, что спасатели в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 сотрудников учреждения из-за задымления в подвале здания.
Гаджеты
В России представили смартфон с «водопадным» экраном Vivo Nex 3. Цена
Компания Vivo анонсировала на российском рынке смартфон Nex 3 с безрамочным экраном "водопадного" типа, который охватывает практически всю его лицевую поверхность.
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление России
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации Петра Толстого.
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
Космос
В ЮАР нашли следы древней космической катастрофы
Ученые из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге обнаружили доказательство столкновения метеорита или астероида с Землей, которое произошло примерно 13 тысяч лет назад.
Гаджеты
Почти даром. Xiaomi Mi Mix Alpha продают за $140 000
В конце прошлого месяца китайский производственный гигант Xiaomi представил концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который стал во многом уникальным устройством.
Хоккей
Хартли: «Авангард» идеально играл 43 минуты, а потом как будто растворился
Довольно трудно понять, что случилось. Мы проводили уверенную, можно сказать идеальную, встречу 43 минуты, а затем исчезли.
Политика
Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
Шоу-бизнес
50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью
50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью Фото светской львицы в шелковой сорочке спровоцировало слухи об ее интересном положении.
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Президент отметил, что карьера для женщины важна так же, как голова Президент России Владимир Путин посоветовал российским женщинам совмещать карьеру и семью, поскольку необходимо и то, и другое, сообщает РИА "Новости".
Хоккей
«Вашингтон» одержал победу над «Айлендерс» в матче НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" проиграл "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Анита Цой поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой
Анита Цой недавно попала в весьма неловкую ситуацию. Певица поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой.
Спорт
Россиянин Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019
Футбол
Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Энергетика
Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России
Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.
Кино
Мишель Пфайффер приехала в Москву
Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».
Авто
Toyota назвала цену внедорожной версии RAV4 TRD Off-Road
Японский автопроизводитель Toyota обнародовал стоимость новой внедорожной модификацию кроссовера RAV4 TRD Off-Road, презентованной в рамках Чикагского автосалона.
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Авто
В Китае презентовали новый президентский лимузин
Новый лимузин главы КНР появился на военном параде.
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»
В следующем матче Салават Юлаев дома сыграет против Металлурга, а Северсталь на выезде встретится с Барысом.
Политика
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после слов Путина о ней
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину.
Общество
Диетологи назвали самое вредное мясо для человека
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.