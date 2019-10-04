Наука

Вести ПК в ВоронежеВести ПК в ВоронежеУникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса». Пор утверждению специалистов, второго такого камня на свете нет – алмазе находится еще один меньшего размера, который внутри свободно перемещается. Некоторые уже прозвали камень «матрешкой».
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«АЛРОСА» добыла «алмаз-матрешку»

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