Наука
REGNUMУникальный «алмаз-матрешку» нашли в Якутии
Алмаз, внутри которого находится другой драгоценный камень, найден на территории Нюрбинского горно-обогатительного комбината «Алроса». Сообщение о находке было размещено 4 октября на сайте предприятия. По мнению специалистов, это первый подобный экземпляр за всю историю алмазодобычи.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Происшествия
Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
Общество
Лишившаяся рук Маргарита Грачева готовится к свадьбе
Как отмечает девушка, свадьба состоится не в этом году. Ранее суд приговорил мужа Грачевой к 14 годам колонии строгого режима.
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Происшествия
Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Музыка
В Сумах сорвали концерт Винника, поддержавшего российский флешмоб
Украинский певец Олег Винник не смог провести концерт в Сумах, так как неизвестные «заминировали» здание, в котором должно было пройти выступление.
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Происшествия
В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника
В одной из школ Якутии учительница разозлилась на ученика и пригрозила «спустить с него шкуру», если он еще раз потеряет тетрадь.
Гаджеты
Huawei выпустит бюджетный смартфон с отверстием в экране
Компания Huawei готовит новый бюджетный смартфон Enjoy 10 с отверстием в экране для фронтальной камеры, сообщает портал iXBT.Устройство получит экран диагональю 6,39 дюйма и разрешением 1 560 на 720 пикселей, процессор Kirin 710F, двойную основную камеру с датчиками изображения на 48 и 8 мегапикселей и 8-мегапиксельную фронтальную камеру.
Шоу-бизнес
Иглесиас показал подросшего сына от Курниковой
Испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас показал подросшего сына Николаса, рожденного в отношениях с российской экс-теннисисткой Анной Курниковой.
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли два человека
Ранним утром в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида" в результате тройного столкновения - грузового автомобиля Renault Magnum, "Газели" и легкового авто Chevrolet Aveo - погибли два человека.
Здоровье
Число жертв вейпов в США выросло до 18 человек
Число умерших от вейпинга в США достигло 18 человек, количество заболевших насчитывает тысячу.
Футбол
Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»
Официальный сайт «Ростова» сообщил, что новичок команды Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе.
Авто
Chery предлагает выгоды при покупке Tiggo 4 Cosmo
Политика
Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Гаджеты
Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений
Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.
Общество
Малышева призвала поднять пенсионный возраст для женщин до 67
Как заявила Малышева, надо немедленно продлить пенсионный возраст до 67 лет, «как это сделано во всех цивилизованных странах», передает «Царьград».
Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Здоровье
В Саратовской области пациентов на процедуры возили в машине с овощами
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".