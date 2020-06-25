Компания Unilever решила больше не использовать на этикетках своих товаров по уходу за кожей слова «бледный», «белый» и «светлый» и производные от них. Об этом говорится на сайте компании.

Unilever уберет с упаковок товаров слова «белый» и «светлый»

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