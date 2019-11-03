Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Унион Берлин» в дерби переиграл «Герту»

В 10-м туре чемпионата Германии состоялось берлинское дерби — «Унион» принимал «Герту». Арбитр встречи Дениз Айтекин зафиксировал минимальную победу номинальных хозяев. Судьба встречи была решена лишь на последней минуте основного времени.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Бундеслиге новое дерби Берлина: «Унион» раньше дружил с «Гертой», но сейчас отказался играть в день падения стены

Sports.ruвчера в 07:09

Унион Берлин - Герта: прогноз Кайзера Созе 2 ноября 2019

Ставка TVвчера в 11:09

«Унион» победил «Герту»

Спорт-Экспрессвчера в 14:35

Кипер немецкого клуба «Унион» лично прогнал фанатов, выбежавших на поле

Чемпионатвчера в 17:00

Вратарь немецкого клуба во время матча прогнал с поля радикальных фанатов

Sport24.ruвчера в 16:04

«Герта» в концовке матча упустила ничью в дерби с «Унионом»

Матч ТВвчера в 14:36

«Герта» в концовке матча упустила ничью в дерби с «Унионом»

Sportbox.RUвчера в 14:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Политика

Байден заявил об укреплении позиций России на Ближнем Востоке

Отсутствие у американского лидера Дональда Трампа внешней политики приводит к укреплению позиций России и Ирана на Ближнем Востоке.
РБК 00:08
Происшествия

В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек

Российская газета 02:53
Политика

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Политика

«Ключевой свидетель» рассказал о деле Boeing МН17 и утечке документов

В Киеве Цемаха ранее назвали ключевым свидетелем в деле о крушении «Боинга» 777 рейса МН17 на Донбассе.
Rusvesna.su 00:00
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 01 ноября в 08:20
Единоборства

Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Наука

Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе

Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
Хайтек+ вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Пугачева рассказала, когда состоится ее следующий концерт

Легендарная исполнительница Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей будет 80 лет.
Народные новости 01:51
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Экономика

Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

РБК 02:19
Футбол

Лэмпард повторил рекорд «Челси» 30-летней давности

Как показывается статистика, субботняя победа над «Уотфордом» (2:1) позволила Лэмпарду повторить лучший клубный результат по выездным победам подряд, если учитывать все официальные матчи.
Евро-футбол.ру вчера в 16:22
Общество

Автомобили россиян смогут сами парковаться и вызывать помощь

Автомобили россиян получат возможность парковаться и производить вызов помощи без участия водителя.
OAnews 00:39
Шоу-бизнес

Орбакайте кардинально сменила прическу

Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru 01 ноября в 14:32
Политика

Норвежский политик потребовала отменить санкции против России

Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark.
Газета.Ru вчера в 23:18
Единоборства

Диас намерен провести реванш с Масвидалем

После боя Диас заявил, что хотел бы провести с Масвидалом реванш.
Спорт-Экспресс 00:03
Происшествия

В Екатеринбурге пассажир избил кондуктора до потери сознания

В салоне муниципального автобуса №25 неадекватный пассажир набросился на кондуктора и избил его после словесной перепалки.
Правда УрФО 03:11
Происшествия

Во Внуково утром были очереди из-за поломки ленты приема багажа

В аэропорту Внуково утром сортировка багажа производилась в ручном режиме из-за поломки ленты сортировщика.
Коммерсантъ 03:28
Армия и оружие

Украина показала ракету, которую «невозможно сбить»

Взгляд.ру 02:52
Культура

Медведев поздравил писателя Леонида Зорина с 95-летием

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил писателя, драматурга и сценариста Леонида Зорина с 95-летним юбилеем.
Культуромания 03:44
Наука

Ученые рассказали об опасности женского храпа

iReactor вчера в 13:48
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Религия

Патриарх Кирилл впервые не помянул на литургии архиепископа Иеронима

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье за Божественной литургией в храме Христа Спасителя впервые не помянул в числе предстоятелей поместных православных церквей архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:41
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц

Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Религия

Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).
Известия 03:11
Происшествия

На кладбище под Курском школьницы ногами сломали надгробия

2 ноября в соцсетях появился видеоролик, на котором девочки ногами ломают надгробия на местном кладбище.
Вести.Ru вчера в 13:00
Политика

Медведев оценил попытки США усилить влияние в Юго-Восточной Азии

Намерения США усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеют целью лишить АСЕАН ключевой роли в регионе и изменить привычный формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, заявил 2 ноября глава правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью таиландскому изданию Bangkok Post накануне инвестиционного саммита АСЕАН.
REGNUM вчера в 19:38
Автоспорт

Даниил Квят: Льюис добавил мне проблем

Даниил Квят: Не думаю, что я должен что-то объяснять – вы сами всё видели.
F1news.ru вчера в 19:37
Технологии

В России создадут свою спутниковую систему телефонной связи

В 2024 году появится новая спутниковая система «Гонец» второго поколения, которая будет предоставлять пользователям возможность использовать телефонную спутниковую связь, заявил первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко.
УтроNews 01 ноября в 02:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герта
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Берлин, выступающий в Бундеслиге. Основан в 1892 году, является одним из самых старых футбольных клубов своей страны. 2-кратный чемпион Германии. Домашние матчи проводит на Олимпийском стадионе вмещающем 74475 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное