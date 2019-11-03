Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Унион Берлин» в дерби переиграл «Герту»
В 10-м туре чемпионата Германии состоялось берлинское дерби — «Унион» принимал «Герту». Арбитр встречи Дениз Айтекин зафиксировал минимальную победу номинальных хозяев. Судьба встречи была решена лишь на последней минуте основного времени.
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Политика
Байден заявил об укреплении позиций России на Ближнем Востоке
Отсутствие у американского лидера Дональда Трампа внешней политики приводит к укреплению позиций России и Ирана на Ближнем Востоке.
Происшествия
В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Политика
«Ключевой свидетель» рассказал о деле Boeing МН17 и утечке документов
В Киеве Цемаха ранее назвали ключевым свидетелем в деле о крушении «Боинга» 777 рейса МН17 на Донбассе.
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
Наука
Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе
Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала, когда состоится ее следующий концерт
Легендарная исполнительница Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей будет 80 лет.
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
Футбол
Лэмпард повторил рекорд «Челси» 30-летней давности
Как показывается статистика, субботняя победа над «Уотфордом» (2:1) позволила Лэмпарду повторить лучший клубный результат по выездным победам подряд, если учитывать все официальные матчи.
Общество
Автомобили россиян смогут сами парковаться и вызывать помощь
Автомобили россиян получат возможность парковаться и производить вызов помощи без участия водителя.
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
Политика
Норвежский политик потребовала отменить санкции против России
Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark.
Единоборства
Диас намерен провести реванш с Масвидалем
После боя Диас заявил, что хотел бы провести с Масвидалом реванш.
Происшествия
В Екатеринбурге пассажир избил кондуктора до потери сознания
В салоне муниципального автобуса №25 неадекватный пассажир набросился на кондуктора и избил его после словесной перепалки.
Происшествия
Во Внуково утром были очереди из-за поломки ленты приема багажа
В аэропорту Внуково утром сортировка багажа производилась в ручном режиме из-за поломки ленты сортировщика.
Культура
Медведев поздравил писателя Леонида Зорина с 95-летием
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил писателя, драматурга и сценариста Леонида Зорина с 95-летним юбилеем.
Наука
Ученые рассказали об опасности женского храпа
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
Религия
Патриарх Кирилл впервые не помянул на литургии архиепископа Иеронима
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье за Божественной литургией в храме Христа Спасителя впервые не помянул в числе предстоятелей поместных православных церквей архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Религия
Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).
Происшествия
На кладбище под Курском школьницы ногами сломали надгробия
2 ноября в соцсетях появился видеоролик, на котором девочки ногами ломают надгробия на местном кладбище.
Политика
Медведев оценил попытки США усилить влияние в Юго-Восточной Азии
Намерения США усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеют целью лишить АСЕАН ключевой роли в регионе и изменить привычный формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, заявил 2 ноября глава правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью таиландскому изданию Bangkok Post накануне инвестиционного саммита АСЕАН.
Автоспорт
Даниил Квят: Льюис добавил мне проблем
Даниил Квят: Не думаю, что я должен что-то объяснять – вы сами всё видели.
Технологии
В России создадут свою спутниковую систему телефонной связи
В 2024 году появится новая спутниковая система «Гонец» второго поколения, которая будет предоставлять пользователям возможность использовать телефонную спутниковую связь, заявил первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко.