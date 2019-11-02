Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Унион» дожал «Герту» на последних минутах матча

Дебютант Бундеслиги «Унион» одержал минимальную победу над «Гертой» в матче 10-го тура немецкого первенства. Встреча проходила при преимуществе хозяев, но единственный гол был забит только на 87-й минуте.
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