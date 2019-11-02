Футбол
Sport24.ru«Унион» дожал «Герту» на последних минутах матча
Дебютант Бундеслиги «Унион» одержал минимальную победу над «Гертой» в матче 10-го тура немецкого первенства. Встреча проходила при преимуществе хозяев, но единственный гол был забит только на 87-й минуте.
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Происшествия
В Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии
vtomske.ru 00:14
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области
В жилом доме в Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 17:18
Единоборства
Боксеры Ковалев и Альварес повторно уложились в вес
В субботу Ковалев только со второй попытки уложился в необходимый вес - 79,38 кг, Альварес прошел взвешивание с первой попытки.
ТАСС Спорт 00:10
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК вчера в 17:40
Спорт
Елистратов победил на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в США
В Солт-Лейк-Сити (США) на этапе Кубка мира по шорт-треку прошел финал на дистанции 1500 метров у мужчин.
Матч ТВ вчера в 18:59
Хоккей
«Даллас» обыграл «Монреаль» с голами Радулова и Гурьянова
В составе «Далласа» шайбами отметились российские нападающие Александр Радулов (16-я минута в большинстве) и оформивший в матче дубль Денис Гурьянов (39-я буллит, 51-я в большинстве), а также финский защитник Миро Хайсканен (56-я в пустые ворота).
REGNUM 00:24
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
РИА Новости вчера в 07:13
Общество
Пятеро россиян удостоены японского ордена Восходящего солнца
Вести.Ru вчера в 22:20
Единоборства
Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC 244
Глава США Дональд Трамп приехал в Нью-Йорк на турнир UFC 244 с участием Хорхе Масвидала и Нейта Диаса.
Sportbox.RU вчера в 22:22
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 21:48
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при США 2019
Пилот Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при США.
За рулем Кубань 01:40
Гаджеты
Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
ToDay News Ufa вчера в 03:49
Футбол
Экспресс на КХЛ от 01.11.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на хоккей из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 31 октября в 18:54
Политика
Медведев рассказал о желании США установить влияние в Азии
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что США намереваются усилить влияние в азиатском регионе через продвижение концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".
Российская газета вчера в 22:54
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 18:30
Политика
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
РИА Новости вчера в 20:43
Политика
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.
РИА Новости 01:47
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 09:10
Кино
Телекомпания HBO снимет приквел к сериалу «Игра престолов»
На официальной странице сериала, каждую серию которого с замиранием сердца ожидал весь мир, появилась информация о приквеле к "Игре престолов".
МТВ онлайн 31 октября в 23:02
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
КП - Калининград 01 ноября в 11:52
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 01 ноября в 09:20
Политика
Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России
Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 08:50
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 01 ноября в 04:26
Политика
Путин предостерег о дефиците квалифицированных кадров в России
Проблема подготовки квалифицированных кадров для России стоит крайне остро.
Москва 24 01 ноября в 13:56
Происшествия
Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском
Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 01:21
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас
Советский спорт вчера в 16:37