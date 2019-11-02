Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Унион» дожал «Герту» на последних минутах матча

Дебютант Бундеслиги «Унион» одержал минимальную победу над «Гертой» в матче 10-го тура немецкого первенства. Встреча проходила при преимуществе хозяев, но единственный гол был забит только на 87-й минуте.
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В Бундеслиге новое дерби Берлина: «Унион» раньше дружил с «Гертой», но сейчас отказался играть в день падения стены

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«Герта» в концовке матча упустила ничью в дерби с «Унионом»

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Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
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Опубликован новый трейлер сериала «Ведьмак»

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Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины

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Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС

Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
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Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

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Дмитрий Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной в Америку

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