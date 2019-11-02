Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Унион» дожал «Герту» на последних минутах матча

Дебютант Бундеслиги «Унион» одержал минимальную победу над «Гертой» в матче 10-го тура немецкого первенства. Встреча проходила при преимуществе хозяев, но единственный гол был забит только на 87-й минуте.
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В Бундеслиге новое дерби Берлина: «Унион» раньше дружил с «Гертой», но сейчас отказался играть в день падения стены

Sports.ru08:09

Унион Берлин - Герта: прогноз Кайзера Созе 2 ноября 2019

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«Унион» победил «Герту»

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Вратарь немецкого клуба во время матча прогнал с поля радикальных фанатов

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«Герта» в концовке матча упустила ничью в дерби с «Унионом»

Матч ТВ15:36

«Герта» в концовке матча упустила ничью в дерби с «Унионом»

Sportbox.RU15:36
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Агентство отмечает, что в настоящее время готовится возобновление летных испытаний семейства ракет «Ангара», которые в «Роскосмосе» называют перспективными.
Lenta.ru 04:05
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
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Россия начала переговоры с Таиландом об использовании карты МИР

Российская сторона ведет переговоры с крупнейшими банками Таиланда о возможности использования в их банкоматах банковской карты МИР, эта тема обсуждается и с рядом других стран региона, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 31 октября в 03:02
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В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Армия и оружие

В Мали 15 военных погибли в ходе нападения боевиков

Не менее 15 военных правительственной армии Мали погибли при нападении боевиков на севере страны.
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Футбол

Яя Туре получил красную карточку на 10-й секунде матча

В матче китайской Первой лиги против "Наньтун Жиуин" 36-летний ивуарийский футболист был удален на 10-й секунде встречи за удар соперника сзади по ногам.
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Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»

Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ 18:38
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
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«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
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Гаджеты

В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II

В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.
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Клопп: «„Ливерпуль“ заслужил победу»

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На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Технологии

Google купит производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд

Американская корпорация Google объявила о заключении соглашения о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit за $7,35 за акцию.
РБК вчера в 09:40
Экономика

Весь малый бизнес в России хотят перевести на оплату налогов онлайн

Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
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Политика

NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе

Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
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Общество

Airbnb запретила аренду домов для вечеринок

Онлайн-площадка по бронированию частного жилья Airbnb решила запретить сдавать жилые дома для проведения частных вечеринок.
РБК 19:05
Наука

В Каталонии найдено ожерелье последних неандертальцев

В северо-восточной части Каталонии исследователями был найден фрагмент ожерелья, принадлежащий последним представителям неандертальцев.
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Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
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Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

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Загитова упала и осталась без победы на этапе Гран-при

Другая представительница России Алина Загитова упала во время исполнения произвольной программы и набрала по итогам 216,06 балла, заняв вторую строчку.
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Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru вчера в 12:37
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Новым «Звездным войнам» предрекли антирекорд по сборам

Режиссером картины стал Джей Джей Абрамс — режиссер прошлых эпизодов новой трилогии, фильмов «Миссия невыполнима 3», «Стартрек: Возмездие» и ряда других, а также сериалов «Мир Дикого Запада», «Офис», «Остаться в живых» и еще нескольких.
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Армия и оружие

Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу

Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
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Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия — Бельгия

Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии.
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Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

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