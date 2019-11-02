Футбол
Sport24.ru«Унион» дожал «Герту» на последних минутах матча
Дебютант Бундеслиги «Унион» одержал минимальную победу над «Гертой» в матче 10-го тура немецкого первенства. Встреча проходила при преимуществе хозяев, но единственный гол был забит только на 87-й минуте.
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Космос
Астрономы рассказали о возможности жизни вне Земли
Астроном добавил, что обнаружить интеллектуальную жизнь во Вселенной сложно из-за того, что "продолжительность существования цивилизации занимает некий ограниченный промежуток времени".
РИА Новости 31 октября в 06:27
Общество
Составлена карта трат москвичей
Москвичи, живущие на Тверской улице, тратят в среднем в месяц по 109,9 тысячи рублей.
Мослента вчера в 11:43
Общество
Минстрой представил индекс качества городской среды
Результаты подсчета первого индекса качества городской среды в России показали, что лишь 23% городов страны имеют благоприятную среду.
РИА Новости вчера в 10:48
Общество
«Роскосмос» назвал причину отказа от «Ангары»
Агентство отмечает, что в настоящее время готовится возобновление летных испытаний семейства ракет «Ангара», которые в «Роскосмосе» называют перспективными.
Lenta.ru 04:05
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM вчера в 02:27
Экономика
Россия начала переговоры с Таиландом об использовании карты МИР
Российская сторона ведет переговоры с крупнейшими банками Таиланда о возможности использования в их банкоматах банковской карты МИР, эта тема обсуждается и с рядом других стран региона, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Интерфакс 18:15
Культура
Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»
Lenta.ru 31 октября в 03:02
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Армия и оружие
В Мали 15 военных погибли в ходе нападения боевиков
Не менее 15 военных правительственной армии Мали погибли при нападении боевиков на севере страны.
Аргументы и Факты вчера в 16:21
Футбол
Яя Туре получил красную карточку на 10-й секунде матча
В матче китайской Первой лиги против "Наньтун Жиуин" 36-летний ивуарийский футболист был удален на 10-й секунде встречи за удар соперника сзади по ногам.
Soccer.ru 10:51
Автоспорт
Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ 18:38
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 12:47
Гаджеты
В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II
В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.
OAnews 00:11
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ заслужил победу»
Soccer.ru 14:59
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Технологии
Google купит производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд
Американская корпорация Google объявила о заключении соглашения о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit за $7,35 за акцию.
РБК вчера в 09:40
Экономика
Весь малый бизнес в России хотят перевести на оплату налогов онлайн
Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
Росбалт вчера в 11:14
Политика
NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе
Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
РБК 16:13
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
Онлайн-площадка по бронированию частного жилья Airbnb решила запретить сдавать жилые дома для проведения частных вечеринок.
РБК 19:05
Наука
В Каталонии найдено ожерелье последних неандертальцев
В северо-восточной части Каталонии исследователями был найден фрагмент ожерелья, принадлежащий последним представителям неандертальцев.
Дни24 08:33
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Космос
Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ
Москва 24 вчера в 02:33
Фигурное катание
Загитова упала и осталась без победы на этапе Гран-при
Другая представительница России Алина Загитова упала во время исполнения произвольной программы и набрала по итогам 216,06 балла, заняв вторую строчку.
Lenta.ru 15:51
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Кино
Новым «Звездным войнам» предрекли антирекорд по сборам
Режиссером картины стал Джей Джей Абрамс — режиссер прошлых эпизодов новой трилогии, фильмов «Миссия невыполнима 3», «Стартрек: Возмездие» и ряда других, а также сериалов «Мир Дикого Запада», «Офис», «Остаться в живых» и еще нескольких.
Телеканал 360° 31 октября в 05:45
Армия и оружие
Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу
Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия 16:48
Футбол
Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия — Бельгия
Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии.
Спорт-Экспресс вчера в 12:42
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36