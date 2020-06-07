Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruУниверситет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии

Сайт проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего актуальную информацию по коронавирусу в мире, вернул в сводку данные из Бразилии. Ранее сайт приостановил публикацию информации о случаях заражения в Бразилии. Также портал исключил страну из государств с выявленными случаями болезни.
Читать в источнике
Комментировать39
Жаир Болсонару
Суммарные данные… не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов.
— Жаир Болсонару, бразильский политикOnline47.ru вчера в 19:31

Подробнее о событии

Президент Бразилии поддержал решение своего правительства частично скрыть данные по ситуации с коронавирусом в стране

Эхо Москвы02:32

Университет Хопкинса вернул на сайт статистику по коронавирусу в Бразилии

ТАССвчера в 23:34

В Бразилии перестали обновлять данные по числу зараженных коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 18:21

Университет Джонса Хопкинса вернул данные о COVID-19 в Бразилии

РИА Новостивчера в 21:02

Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу

РБКвчера в 19:29

Университет Джонса Хопкинса удалил данные о COVID-19 в Бразилии

Московский Комсомолецвчера в 19:10

Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии

Lenta.ruвчера в 21:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Общество

В Свердловской области от коронавируса умерли еще два человека

В больницах Свердловской области за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались еще два пациента.
Екатеринбург Онлайн 05 июня в 02:46
Наука

Стали известны подробности рекордного погружения на дно Марианской впадины созданного в России аппарата «Витязь-Д»

В начале мая этого года созданный в России подводный аппарат «Витязь-Д» совершил рекордное погружение на дно Марианской впадины, преодолев глубину более 10 тысяч метров.
Дни24 вчера в 12:06
Музыка

Чонгук из BTS выпустил сольную песню «Still with you»

Южнокорейский певец и участник K-pop группы BTS разместил на платформе SoundCloud сольную песню "Still with you", сообщает Soompi.
РИА Новости вчера в 18:13
9
Происшествия

Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме

Kursk.com вчера в 09:08
128
Общество

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:46
300
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva

Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
39
Армия и оружие

Военные прибыли под Мурманск для восстановления железной дороги

Военнослужащие Западного военного округа прибыли к месту обрушения железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области для помощи в восстановлении сообщения, заявили в Минобороны России.
RT на русском 05 июня в 23:41
28
Авто

Названы самые продаваемые в РФ автомобили по итогам мая

Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс 04 июня в 07:28
76
Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
12
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода

Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
The GEEK 05 июня в 11:21
17
Политика

КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию

Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы 04 июня в 15:03
1,8K
Политика

Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
67
Единоборства

Стерлинг бросил вызов Петру Яну: Я иду за твоей задницей

Bookmaker-ratings.ru 01:32
Общество

МЧС установит для пляжей единые требования безопасности

Для российских пляжей планируется установить единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Известия 01:11
6
Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми 05 июня в 02:05
118
Происшествия

В Прикамье третьи сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика

10-летний житель поселка Лель Гайнского района, напомним, пропал 3-го июня. Со сверстниками он отправился к реке.
Рифей-Пермь 05 июня в 12:46
53
Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 05 июня в 12:54
199
Единоборства

Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил, что завершает свою карьеру.
Российская газета 03:04
Экономика

Амурскую область хотят обязать вернуть в федеральный бюджет свыше 6 миллионов рублей

Всего в список вошли 5 субъектов: Приморье (28,2 миллиона рублей), Хабаровск (20,6 миллиона), Амурская область (6,2 миллиона), Еврейская автономная область (7,4 миллиона) и Сахалин (около 42,4 миллиона).
Телепорт 05 июня в 23:52
Религия

В России отмечают Троицу: Что можно и нельзя делать 7 июня

7 июня в России отмечают Троицу. Дата празднования зависит от Пасхи.
Дни24 вчера в 17:00
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие

REGNUM 05 июня в 03:28
276
Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
120
Наука

В Японии для изучения коронавируса задействовали суперкомпьютер

Токио, 7 июня 2020, 09:31 — REGNUM Учёные научно-исследовательского института RIKEN задействовали мощности суперкомпьютера Fugaku для построения моделей распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:31
Футбол

«Надеюсь, у госструктур найдется возможность помочь футболу». Большое интервью Дмитрия Парфенова

«1:7 в Питере еще долго будут сидеть в памяти» Хотел было начать разговор с главным тренером «Урала» с последнего перед паузой в чемпионате матча с «Зенитом», но тот, словно почувствовав это, опередил меня.
Спорт-Экспресс вчера в 12:00
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
666
Гаджеты

Рынок флагманских аппаратов Apple падает

По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World вчера в 11:13
2
Кино

«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix

Srnsk вчера в 15:23
Армия и оружие

Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов

Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
46
Происшествия

Россияне требуют отпустить арестованного после катастрофы в Норильске

Россияне требуют пересмотреть решение об аресте начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске.
Уралинформбюро 01:46
6
Общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
868
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное