Суммарные данные… не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов.

Сайт проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего актуальную информацию по коронавирусу в мире, вернул в сводку данные из Бразилии. Ранее сайт приостановил публикацию информации о случаях заражения в Бразилии. Также портал исключил страну из государств с выявленными случаями болезни.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии

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