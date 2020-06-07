Коронавирус
Lenta.ruУниверситет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии
Сайт проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего актуальную информацию по коронавирусу в мире, вернул в сводку данные из Бразилии. Ранее сайт приостановил публикацию информации о случаях заражения в Бразилии. Также портал исключил страну из государств с выявленными случаями болезни.
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Суммарные данные… не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов.
— Жаир Болсонару, бразильский политикOnline47.ru вчера в 19:31
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В Бразилии перестали обновлять данные по числу зараженных коронавирусом
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