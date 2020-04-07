с чего всё началось

По уточненным данным университета на 14 апреля, в мире зарегистрировано 1 920 618 носителей коронавируса. Также сообщается, что число смертей от COVID-19 достигло 119 687, излечились 449 949 человека.

Политика Трамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным Ранее, в воскресенье, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин не обсуждали тему стратегических наступательных вооружений во время телефонного разговора. 44

Здоровье Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине. 63

Общество Роскачество проверило консервированную кукурузу Эксперты Роскачества проверили консервированную кукурузу 33 торговых марок по 47 показателям качества и безопасности. 2

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 376

Общество Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер. 3K

Армия и оружие Сообщается об изъятии Индией с корабля КНР груза для атомной военной отрасли Пакистана Утверждается, что доставляемая в Пакистан из Китая система предназначалась для развития ядерного арсенала страны, для атомной военной отрасли.

Авто Hyundai анонсировал новый Veloster N Рестайлинговая версия получит 8-ступенчатую автоматическую КПП, чтобы привлечь к себе еще больше клиентов.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%. 957

Здоровье Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы. 88

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку. 7

Общество Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек Число случаев заражения в России достигло 21 102, за сутки в стране выявлено 2774 больных.

Политика Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться. 682

Политика Сенатор прокомментировал заявления Турчинова о возвращении Крыма Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал неадекватным прогноз экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию и заявил, что скорее Украина войдет в состав РФ, чем получит Республику назад. 147

Общество В России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса За последние сутки в России еще 2186 человек заразились коронавирусом.