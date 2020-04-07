Коронавирус
ИзвестияУниверситет Хопкинса скорректировал данные о 2 млн заболевших COVID-19
По уточненным данным университета на 14 апреля, в мире зарегистрировано 1 920 618 носителей коронавируса. Также сообщается, что число смертей от COVID-19 достигло 119 687, излечились 449 949 человека.
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с чего всё началось
Ранее на сайте университета появилась информация о том, что число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 2 миллиона и составило 2 019 320 человек.РИА Новостивчера в 21:53
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Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали долю зараженных коронавирусом без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 40% новых пациентов с коронавирусом не имеют симптомов.
РЕН ТВ вчера в 23:59
Политика
Трамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным
Ранее, в воскресенье, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин не обсуждали тему стратегических наступательных вооружений во время телефонного разговора.
РБК вчера в 22:22
Здоровье
Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине.
Lenta.ru вчера в 21:17
Общество
Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Ситуация с коронавирусом в России развивается по особому, отличному от других стран сценарию.
РБК 03:24
Происшествия
В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК вчера в 11:05
Общество
Роскачество проверило консервированную кукурузу
Эксперты Роскачества проверили консервированную кукурузу 33 торговых марок по 47 показателям качества и безопасности.
ТАСС 01:11
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Общество
Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции
По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер.
Муксун.fm 12 апреля в 08:56
Армия и оружие
Сообщается об изъятии Индией с корабля КНР груза для атомной военной отрасли Пакистана
Утверждается, что доставляемая в Пакистан из Китая система предназначалась для развития ядерного арсенала страны, для атомной военной отрасли.
Военное обозрение 00:57
Здоровье
В Пермском крае коронавирус подтвержден у 13 медработников
Диагноз коронавирусная инфекция в Пермском крае официально подтвержден у 13 медработников.
Город342 01:54
Авто
Hyundai анонсировал новый Veloster N
Рестайлинговая версия получит 8-ступенчатую автоматическую КПП, чтобы привлечь к себе еще больше клиентов.
RuNews24.ru 03:33
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
Политика
Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
Здоровье
Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом
В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
Общество
Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы
Татарстан — не первый регион, который вводит обязательные ограничения для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 02:27
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой
Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек
Число случаев заражения в России достигло 21 102, за сутки в стране выявлено 2774 больных.
РБК 03:35
Политика
Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу
Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться.
Газета.Ru 12 апреля в 13:06
Транспорт
В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки
С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад вчера в 03:46
Политика
Сенатор прокомментировал заявления Турчинова о возвращении Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал неадекватным прогноз экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию и заявил, что скорее Украина войдет в состав РФ, чем получит Республику назад.
РИА Новости вчера в 14:18
Кино
В духе «Чужого»: раскрыт альтернативный концепт Ящера из фильма «Новый Человек-паук»
Художник концепт-артов «Нового Человека-паука» Джерад С. Маранц поделился в своем Instagram-профиле иллюстраций с альтернативным образом суперзлодея Ящера, которого в блокбастере Марка Уэбба воплотил Рис Иванс.
Киноафиша России 12 апреля в 04:00
Общество
В России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России еще 2186 человек заразились коронавирусом.
Накануне.Ru 12 апреля в 03:44
Общество
Операторы списывают с россиян деньги за оформление спецпропусков
СМС автоматически подключала услугу справочного характера. С россиян списывали по 30 рублей за каждое сообщение.
MagadanMedia.ru 00:50
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Политика
Сандерс поддержал Байдена на выборах президента США
Сенатор подчеркнул, что Байден нужен в Белом доме, а также пообещал сделать для этого все, что в его силах, пишет РИА «Новости».
RuNews24.ru 01:10
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости вчера в 10:22
Здоровье
В Челябинской области коронавирус подтвердили у 42 человек
По данным на утро 11 апреля, новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила 42 случая заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 11 апреля в 03:46