В настоящий момент индекс Dow Jones упал почти на 3% по отношению к закрытию рынка 24 февраля и находится на отметке 27 194,84 пункта. Nasdaq просел на 2,16%, до 9.022,13 пункта, причем ранее в ходе торгов индекс уже снижался до 8950,50 пункта.

Политика Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Политика Экс-глава экономической разведки Франции станет ведущим RT France Экс-глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France передачу о геополитике, сообщается на сайте телеканала.

Общество Азербайджанская SOCAR поставит Белоруссии два танкера нефти в марте Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Происшествия Следствие засекретило личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении Boeing 17 июля 2014 года в районе Донбасса, останутся в тайне, сообщила голландская телевизионная программа Nieuwsuur.

Общество Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Наука Ученые создали «самозаряжающийся» аккумулятор Сегодня одной из основных проблем в индустрии устройств хранения энергии является потеря их заряда со временем и падение емкости с ростом циклов заряда-разряда.

Политика В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.