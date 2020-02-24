Экономика
REGNUMУолл-стрит: Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса
В настоящий момент индекс Dow Jones упал почти на 3% по отношению к закрытию рынка 24 февраля и находится на отметке 27 194,84 пункта. Nasdaq просел на 2,16%, до 9.022,13 пункта, причем ранее в ходе торгов индекс уже снижался до 8950,50 пункта.
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Индексы американских бирж упали на 3% из-за опасений вокруг коронавируса
Говорит Москва24 февраля в 09:49
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Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
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Украина ввела антидемпинговые пошлины на российскую сталь
Украина ввела антидемпинговую пошлину на часть стальной российской продукции.
Политика
Раскрыто отношение украинцев к особому статусу Донбасса
На Украине социологи раскрыли отношение граждан к вопросу о предоставлении Донбассу особого статуса.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Футбол
Левандовски выбыл на четыре недели из-за травмы колена
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски пропустит около четырёх недель из-за травмы, сообщает пресс-служба мюнхенцев.
Происшествия
Башню «Федерация Восток» в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Из 96-этажной башни «Федерация Восток» в «Москва-Сити» днем 26 февраля эвакуировали около 1100 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
Экс-глава экономической разведки Франции станет ведущим RT France
Экс-глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France передачу о геополитике, сообщается на сайте телеканала.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
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В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Футбол
Источник: «Реал» предложит за ван Дейка 180 миллионов евро
«Реал» предложит «Ливерпулю» 180 миллионов за защитника Виргила ван Дейка, сообщает Goal.com со ссылкой на Don Balon.
Общество
Азербайджанская SOCAR поставит Белоруссии два танкера нефти в марте
Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Происшествия
К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом
От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Происшествия
Следствие засекретило личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении Boeing 17 июля 2014 года в районе Донбасса, останутся в тайне, сообщила голландская телевизионная программа Nieuwsuur.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Авто
В России отзывают кроссоверы Subaru XV
Футбол
Юрий Семин: «Вели переговоры с Бассогогом, но не получилось»
Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас.
Культура
Российский сериал попал в конкурсную программу фестиваля Canneseries
Общество
В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тысяч рублей, соответствующие предложения (есть в распоряжении РИА Новости) будут направлены в Минюст.
Шоу-бизнес
Телеведущая Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера Артема Маркелова
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» официально зарегистрировала брак с 25-летним сыном миллионера Артемом Маркеловым.
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Общество
Посольство России вошло в топ неплательщиков за въезд в центр Лондона
Российское посольство в Лондоне вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр города.
Наука
Ученые создали «самозаряжающийся» аккумулятор
Сегодня одной из основных проблем в индустрии устройств хранения энергии является потеря их заряда со временем и падение емкости с ростом циклов заряда-разряда.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Политика
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.