Экономика

REGNUMREGNUMУолл-стрит: Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса

В настоящий момент индекс Dow Jones упал почти на 3% по отношению к закрытию рынка 24 февраля и находится на отметке 27 194,84 пункта. Nasdaq просел на 2,16%, до 9.022,13 пункта, причем ранее в ходе торгов индекс уже снижался до 8950,50 пункта.
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Как сильно инвесторы боятся распространения нового коронавируса?

ТАСС08:15

Биржи США коррекционно растут после снижения в предыдущий торговый день

ПРАЙМ10:23

Американские биржи закрылись в «красной зоне» из-за коронавирусной опасности

Газета.Ruвчера в 16:54

Мировые рынки пребывают на пессимистичной волне

Finam.Ru24 февраля в 04:30

Индексы американских бирж упали на 3% из-за опасений вокруг коронавируса

Говорит Москва24 февраля в 09:49

Уолл-стрит растет, несмотря на панику из-за коронавируса

REGNUM11:38

Американский фондовый рынок восстанавливается после двух дней падения

Финмаркет10:28
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Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

РИА Новости вчера в 16:53
Экономика

Украина ввела антидемпинговые пошлины на российскую сталь

Украина ввела антидемпинговую пошлину на часть стальной российской продукции.
Piter.tv 10:07
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Раскрыто отношение украинцев к особому статусу Донбасса

На Украине социологи раскрыли отношение граждан к вопросу о предоставлении Донбассу особого статуса.
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SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за вибрации двигателя

ТАСС 11:19
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Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
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Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Левандовски выбыл на четыре недели из-за травмы колена

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски пропустит около четырёх недель из-за травмы, сообщает пресс-служба мюнхенцев.
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Происшествия

Башню «Федерация Восток» в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Из 96-этажной башни «Федерация Восток» в «Москва-Сити» днем 26 февраля эвакуировали около 1100 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 09:11
Политика

Экс-глава экономической разведки Франции станет ведущим RT France

Экс-глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France передачу о геополитике, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 04:05
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В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

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Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове

Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
BFM.ru 10:50
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В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

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Источник: «Реал» предложит за ван Дейка 180 миллионов евро

«Реал» предложит «Ливерпулю» 180 миллионов за защитника Виргила ван Дейка, сообщает Goal.com со ссылкой на Don Balon.
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Общество

Азербайджанская SOCAR поставит Белоруссии два танкера нефти в марте

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом

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РБК 11:44
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Следствие засекретило личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении Boeing 17 июля 2014 года в районе Донбасса, останутся в тайне, сообщила голландская телевизионная программа Nieuwsuur.
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Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости вчера в 08:00
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Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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В России отзывают кроссоверы Subaru XV

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Юрий Семин: «Вели переговоры с Бассогогом, но не получилось»

Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас.
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Российский сериал попал в конкурсную программу фестиваля Canneseries

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В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах

Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тысяч рублей, соответствующие предложения (есть в распоряжении РИА Новости) будут направлены в Минюст.
РИА Новости вчера в 20:29
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Телеведущая Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера Артема Маркелова

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» официально зарегистрировала брак с 25-летним сыном миллионера Артемом Маркеловым.
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Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
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Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

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Посольство России вошло в топ неплательщиков за въезд в центр Лондона

Российское посольство в Лондоне вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр города.
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Ученые создали «самозаряжающийся» аккумулятор

Сегодня одной из основных проблем в индустрии устройств хранения энергии является потеря их заряда со временем и падение емкости с ростом циклов заряда-разряда.
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ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
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В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
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Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
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