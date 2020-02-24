Экономика

REGNUMREGNUMУолл-стрит: Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса

В настоящий момент индекс Dow Jones упал почти на 3% по отношению к закрытию рынка 24 февраля и находится на отметке 27 194,84 пункта. Nasdaq просел на 2,16%, до 9.022,13 пункта, причем ранее в ходе торгов индекс уже снижался до 8950,50 пункта.
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Как сильно инвесторы боятся распространения нового коронавируса?

ТАСС08:15

Биржи США закрылись в «красной зоне» из-за роста опасений по коронавирусу

ПРАЙМвчера в 16:47

Американские биржи закрылись в «красной зоне» из-за коронавирусной опасности

Газета.Ruвчера в 16:54

Выпуск бондов в мире приостановился на фоне распространения коронавируса

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Мировые рынки пребывают на пессимистичной волне

Finam.Ru24 февраля в 04:30

Индексы американских бирж упали на 3% из-за опасений вокруг коронавируса

Говорит Москва24 февраля в 09:49

Фондовые торги в США завершились сильным падением

Росбалт01:10
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
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Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Газета.Ru 08:15
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Малый астероид 2020 CD3 размером не более 6 м стал на время естественным спутником Земли.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
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На Amazon появилась страница версии Horizon Zero Dawn для ПК

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Президент России Владимир Путин заявил, что участники протестов «За честные выборы», прошедших в прошлом году в Москве из-за фальсификаций во время выборов в Мосгордуму, сами виноваты в том, что силовики применили в их отношении насилие.
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Экономика

Представитель ВТБ выступил против надбавок за системную значимость

Против надбавок для системно значимых финансовых организаций (СЗФО) выступил банк ВТБ, заявил член правления организации Дмитрий Пьянов.
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Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
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Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию

В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Италии, Корее и Иране Ростуризм настоятельно рекомендует туристам по возможности воздержаться от посещения этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
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В России отзывают кроссоверы Subaru XV

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Президент России Владимир Путин назвал правильным предложение закрепить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа и при этом гарантировать в Основном законе сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.
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Экс-доценту СПбГУ Соколову предъявили еще одно обвинение

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Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
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В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
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Nokia воскресит легендарный телефон

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Новый американский вертолет уничтожил российскую «Армату» в рекламе

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Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
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