Экономика
REGNUMУолл-стрит: Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса
Основные индексы Уолл-стрит продолжают нестись вниз в ходе сессии 25 февраля из-за новых страхов вокруг эпидемии коронавируса Covid-19.
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Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса
Фонтанка.Ру24 февраля в 11:12
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Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал условия летнего трансфера Джека Грилиша
Действующий контракт 24-летнего хавбека с «Астон Виллой» рассчитан до 2023 года. Трансфер будет произведен летом, ориентировочно в августе.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась перед Лерой Кудрявцевой
Народная исполнительница Надежда Бабкина во время интервью на шоу Леры Кудрявцевой не смогла сдержать эмоций.
Авто
«АвтоВАЗ» представил новые версии Lada Largus
В Тольятти прошла презентация 3-х новых модификаций популярного универсала Lada Largus, предназначенных для различных служб.
Общество
Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Общество
С 1 марта жизнь россиян изменится
С первого марта вступает в силу закон, узаконивающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.
Энергетика
Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Политика
В Кремле опровергли слова Суркова о принуждении Украины к дружбе
Россия не навязывает Украине и другим государствам братские отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Экономика
В ЦБ сообщили о новых схемах привлечения россиян в финансовые пирамиды
В Банке России рассказали о новых схемах привлечения граждан в финансовые пирамиды.
Кино
Новый фильм о Бонде станет кульминацией всей «бондианы»
Фукунага заявил, что это станет кульминаций всех историй о Бонде.
Политика
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.
Общество
Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
Происшествия
Спасатели рассказали о трудностях поиска детей, пропавших в Сочи
Начальник управления гражданской обороны и защиты населения городской администрации Сочи Вадим Снегирев рассказал об операции по поиску двух подростков, пропавших в море.
Политика
Зеленский о смене премьер-министра: «Провожу собеседования со многими»
Зеленский заявил журналистам, что он «проводит собеседования со многими людьми».
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера освободят по УДО
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года.
Гаджеты
Huawei назвал цену на новый смартфон Honor View 30 Pro
Наука
Древние люди пережили мощное извержение вулкана Тоба 74 000 лет назад
74 000 лет назад произошло мощное извержение вулкана Тоба.
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Политика
Путин призвал МВД реагировать на факты произвола предельно жёстко
«На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жёстко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников, преступающих закон», — сказал Путин.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Культура
Показ модной коллекции дочери Кадырова прошел в Париже
Показ коллекции «Истрия Любви» Айшат Кадыровой прошел в рамках проекта «Русские сезоны» и 10-летия модного дома Firdaws, который она возглавляет.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Общество
В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса
Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".
Экономика
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
32-летний российский актер, звезда телесериала "Мажор" Павел Прилучный объявил, что разводится с 30-летней актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Происшествия
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.