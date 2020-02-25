Основные индексы Уолл-стрит продолжают нестись вниз в ходе сессии 25 февраля из-за новых страхов вокруг эпидемии коронавируса Covid-19.

Шоу-бизнес Надежда Бабкина расплакалась перед Лерой Кудрявцевой Народная исполнительница Надежда Бабкина во время интервью на шоу Леры Кудрявцевой не смогла сдержать эмоций.

Общество Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Общество С 1 марта жизнь россиян изменится С первого марта вступает в силу закон, узаконивающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.

Энергетика Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.

Политика Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.

Общество Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.

Происшествия Спасатели рассказали о трудностях поиска детей, пропавших в Сочи Начальник управления гражданской обороны и защиты населения городской администрации Сочи Вадим Снегирев рассказал об операции по поиску двух подростков, пропавших в море.

Политика Путин призвал МВД реагировать на факты произвола предельно жёстко «На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жёстко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников, преступающих закон», — сказал Путин.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Общество В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".

Экономика СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.