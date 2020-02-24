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REGNUMУолл-стрит: Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса
В настоящий момент индекс Dow Jones упал почти на 3% по отношению к закрытию рынка 24 февраля и находится на отметке 27 194,84 пункта. Nasdaq просел на 2,16%, до 9.022,13 пункта, причем ранее в ходе торгов индекс уже снижался до 8950,50 пункта.
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Американские биржи закрылись в «красной зоне» из-за коронавирусной опасности
Газета.Ru25 февраля в 16:54
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