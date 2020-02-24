Экономика

REGNUMREGNUMУолл-стрит: Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса

В настоящий момент индекс Dow Jones упал почти на 3% по отношению к закрытию рынка 24 февраля и находится на отметке 27 194,84 пункта. Nasdaq просел на 2,16%, до 9.022,13 пункта, причем ранее в ходе торгов индекс уже снижался до 8950,50 пункта.
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Фондовые торги в США завершились преимущественно в минусе

Росбалт01:10

Американские биржи закрылись в «красной зоне» из-за коронавирусной опасности

Газета.Ru25 февраля в 16:54

«Дивидендные аристократы»: лучший рецепт от потерь на падающем рынке

РБКвчера в 11:18

Как сильно инвесторы боятся распространения нового коронавируса?

ТАССвчера в 08:15

Инвесторам остается надеяться на стимулирующие меры ФРС и ее коллег из КНР

ПРАЙМ00:51

Эхономика: Американский фондовый рынок снижается из-за коронавируса

Эхо Москвы25 февраля в 04:44

Акции золотодобытчиков менее чувствительны к движениям рынка

Finam.Ru25 февраля в 03:22
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Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Коммерсантъ вчера в 10:15
Армия и оружие

Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.
РИА Новости вчера в 19:23
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:44
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета вчера в 09:13
Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Lenta.ru вчера в 14:12
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
Политика

Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
РИА Новости вчера в 23:47
Происшествия

В Ульяновске ученик напал с ножом на учительницу

По информации следствия, ученик ранил учительницу в живот кухонным ножом около 10:00.
ТАСС вчера в 05:21
Политика

В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Коммерсантъ вчера в 03:20
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском вчера в 12:21
Религия

Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание

РИА Новости 25 февраля в 17:30
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Общество

Российские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами.
Известия вчера в 21:59
Футбол

CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити»

CAS принял на рассмотрение апелляцию на решение УЕФА от 14 февраля 2020 года, согласно которому клуб отстранен от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения правил финансового фейр-плей.
ODDS.ru вчера в 06:24
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 05:08
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК вчера в 12:22
Общество

Жертвами столкновений в Нью-Дели стали 32 человека

REGNUM 01:15
Биатлон

Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
Чемпионат вчера в 10:26
Политика

Посольство России в Киеве забросали лаптями

Активисты забросали лаптями посольство России в Киеве, сообщает издание «НВ».
Lenta.ru 01:18
Авто

Следующий Subaru WRX STI получит новый двигатель

Как стало известно инсайдерам, следующий Subaru WRX STI получит новый двигатель, оснащенный турбиной объёмом 2,4 литра.
Tvoe-avto.com 25 февраля в 10:20
Космос

У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Капитал страны вчера в 13:36
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Новые Известия вчера в 03:05
Гаджеты

MediaTek Helio P95 — когда изменения нужно искать под лупой

Компания MediaTek без шумихи добавила на свой сайт страничку с параметрами однокристальной системы Helio P95.
iXBT.com вчера в 13:42
Армия и оружие

Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе.
Мой Брянск вчера в 06:18
Общество

Посольство Израиля возмутил День памяти жертв Холокоста в Испании

Земляки Дон Кихота из Ла-Манчи буквально взбесили израильское посольство в Испании тем, как провели карнавал, посвященный Дню памяти жертв Холокоста.
Ридус вчера в 16:29
Футбол

«Лион» неожиданно побеждает «Ювентус» в Лиге чемпионов

Гол Тусара оказался единственным в этой встрече, и он принес «Лиону» неожиданную победу. Ответный матч состоится в Италии 17 марта.
ГЛАС.RU вчера в 16:59
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Авто

С марта раритетные авто начнут проходить спецэкспертизу

С 1 марта раритетные и старые машины ожидает специальная экспертиза, необходимая для получения паспорта транспортного средства, сообщает «Российская газета».
Канал 7+ 01:29
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