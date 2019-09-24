Финансы
REGNUMУолл-стрит: Dow Jones преодолел 27 000 пунктов
Основные индексы Уолл-стрит начали торги в «зеленой зоне» после заявления министра финансов США Стивена Мнучина о скором возобновлении торговых переговоров с Китаем, 24 сентября передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские инвесторы начинают готовиться к старту сезона отчетностей за 3 квартал
Finam.Ru23 сентября в 11:20
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Политика
Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.
РИА Новости 15:05
Футбол
У Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра
Sport24.ru 14:36
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика
Лавров выразил «благодарность» США за получение визы
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил "благодарность" Соединенным Штатам за то, что смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Народные новости вчера в 20:59
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Политика
«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского
Дональд Трамп: Поздравляю вас с великой победой. Мы все в США наблюдали за вами, и вы проделали громадную работу.
РБК 12:09
Здоровье
Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Армия и оружие
В России началось серийное производство американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца, сообщили в пресс-службе компании.
Вести.Финанс 04:05
Футбол
«Реал» обыграл «Осасуну» и возглавил таблицу Примеры
Чемпионат 16:51
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 16:00
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Политика
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
РБК вчера в 15:42
Футбол
Балтика — Локомотив 1:1 (4:1 по пенальти)
Московский «Локомотив» в серии пенальти проиграл калининградской «Балтике» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
RT на русском 17:10
Общество
Отец невесты извинился перед Кадыровым за недостойное поведение на свадьбе
По данным портала, «Кадыров раскритиковал мужчину, заявив, что его поступок не соответствует чеченским обычаям».
REGNUM 13:13
Экономика
Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года
Ранее в Минфине сообщали, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП.
ТАСС 14:04
Общество
Няня сына Меган Маркл попала на фото
Фанаты принца Гарри и Меган Маркл заметили на одном из снимков из их королевской поездки в Южную Африку женщину в черной одежде и предположили, что это няня их четырехмесячного сына Арчи.
Lenta.ru 05:28
Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы 08:03
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Происшествия
Опубликованы фото разбившихся на учениях боевых машин ВДВ
Как рассказали в министерстве обороны, 20 сентября во время проведения учений «Центр-2019» у боевых машин при десантировании в Оренбургской области не раскрылись парашюты.
Говорит Москва 23 сентября в 01:22
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи авиабазы Хмеймим
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Вести ФМ вчера в 00:16
Кино
Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
Югополис вчера в 12:16
Киберспорт
Destiny 2 перед выходом Shadowkeep уйдёт на 24-часовую профилактику
Bungie объявила, что перед релизом расширения «Обитель теней» (Shadowkeep) для Destiny 2 проведёт масштабную 24-часовую профилактику серверов — причём не только во второй части, но и в первой.
Игромания.ру 10:56