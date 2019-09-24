Финансы
REGNUMУолл-стрит: Dow Jones преодолел 27 000 пунктов
Основные индексы Уолл-стрит начали торги в «зеленой зоне» после заявления министра финансов США Стивена Мнучина о скором возобновлении торговых переговоров с Китаем, 24 сентября передает агентство Reuters.
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Американские инвесторы начинают готовиться к старту сезона отчетностей за 3 квартал
Finam.Ru23 сентября в 11:20
Биржи США закрылись разнонаправленно на данных из ФРГ и неопределенности по Китаю
ПРАЙМ23 сентября в 17:37
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Футбол
«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России
По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 06:18
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.
РБК 15:22
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия вчера в 03:19
Политика
Зеленский опубликовал фото с Трампом
РИА Новости 09:28
Политика
Брюссель ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
О недостаточной помощи европейских стран Украине Трамп говорил и в преддверии 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая стартовала на этой неделе.
РБК 20:53
Политика
Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК 17:56
Культура
Названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала «Россия-1»
Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" произошел очередной конфликт.
Piter.tv 01:42
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем
Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.
Passion.ru 06:42
Шоу-бизнес
Алена Шишкова резко отреагировала на обвинения в анорексии
Алена Шишкова резко отреагировала на слова хейтеров. Она попросила публику проявить чувство такта.
RuNews24.ru 07:19
Происшествия
В Барнауле 23 человека пострадали при жесткой посадке Boeing 767
Российская газета 13:46
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Здоровье
Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам
Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.
Известия 09:29
Происшествия
В Бурятии полицейского уволили за то, что купил дорогой дом
МВД инициировало процедуру контроля за расходами названного сотрудника и уволило его со службы ввиду утраты доверия, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Информ Полис online 21:25
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
RT на русском 11:36
Авто
Volkswagen рассказал о новом Jetta для РФ
Стоит отметить и большой набор функционального оборудования новой Jetta.
OAnews 00:21
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru 02:16
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила жителя ЛНР
«Задержан житель Луганской области, который в составе террористических группировок так называемой ЛНР на протяжении 2014–2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО»,цитирует ТАСС заявление украинской спецслужбы.
Военное дело 13:42
Финансы
Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на образование и Рособрнадзор
В проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов предусмотрено финансирование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в размере почти семи миллиардов рублей.
Телеканал 360° 19:47
Кино
Российскую драму «Дылда» выдвинули на «Оскар»
Государственные Вести 00:22
Армия и оружие
В России начали серийно производить аналог американской винтовки AR-15
В России началось производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом американского оружия AR-15, заявили в российской компании ORSIS.
Московский Комсомолец 02:40
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии
Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.
Российская газета вчера в 02:15
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 14:28