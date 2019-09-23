Экономика

REGNUMREGNUMУолл-стрит: Dow Jones преодолел 27 000 пунктов

1 фото
Основные индексы Уолл-стрит начали торги в «зеленой зоне» после заявления министра финансов США Стивена Мнучина о скором возобновлении торговых переговоров с Китаем, 24 сентября передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Уолл-стрит растет: Nasdaq снова преодолел отметку 8000 пунктов

REGNUM13:20

BARRON’S: S&P 500 через 10 лет достигнет 4000 пунктов, если не доберется до 8000 пунктов

ПРАЙМ23 сентября в 13:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 20:23, Вашингтон
Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Политика

Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.
РИА Новости 20:19
Авто

65 внедорожников Jeep Cherokee попали под отзыв в России

Бесплатному ремонту в сервисных центрах Jeep подлежат 65 автомобилей Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года.
Автоновости дня 04:40
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

Известия 15:54
Политика

Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

Глава МИД России Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером.
РЕН ТВ 16:39
Гаджеты

В Европе стартуют продажи смартфона Redmi Note 8 Pro

На рынке Европы официально стартуют продажи нового смартфона Redmi Note 8 Pro.
Актуальные Новости 23 сентября в 12:43
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика

В НАТО назвали нереальным предложение России о моратории на РСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил письмо от властей России с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД), однако считает это "нереальным, поскольку Москва развернула ракету SSC-8".
ТАСС 12:11
Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ 07:43
Гаджеты

Google представила Android 10 для слабых смартфонов

В начале сентября компания Google выпустила финальную версию Android 10 для смартфонов.
Игромания.ру 16:54
Недвижимость

Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО

Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
Известия вчера в 08:18
Политика

США расширили санкционные списки по Ирану

США расширили санкционные списки по Ирану, включив туда 6 компаний и 5 физлиц, говорится в сообщении на сайте минфина.
ПРАЙМ 08:44
Экономика

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Происшествия

Жителей эвакуировали после пожара на российском траулере

Газета.Ru 19:50
Политика

Меркель раскритиковала выступление Греты Тунберг в ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о нескольких замечаниях в адрес Греты Тунберг, которая ранее раскритиковала мировых лидеров за бездействие по отношению к экологическим проблемам.
Pravda.Ru 10:32
Финансы

Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на образование и Рособрнадзор

В проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов предусмотрено финансирование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в размере почти семи миллиардов рублей.
Телеканал 360° 19:47
Здоровье

Еще четыре вспышки африканской чумы свиней зафиксировали в ЕАО

КП - Хабаровск 20:08
Политика

Клинтон обвинила Трампа в предательстве США

Бывшая глава Госдепартамента и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве.
РИА Новости 13:25
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Политика

Зеленский принес в ООН пулеметный патрон

Известия 09:58
Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Технологии

ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2

ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости 02:22
Шоу-бизнес

Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским

В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
RuNews24.ru 09:22
Культура

Новый образ республики. Определена лучшая концепция площади Ленина

ИА ЯСИА 08:25
Происшествия

Суд арестовал генерала МВД Мельникова

Известия 11:36
Экономика

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
Lenta.ru вчера в 04:04
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия

Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

После жесткой посадки Boeing в Барнауле 49 человека обратились за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 13:14
Футбол

Месси мог получить травму в матче с «Вильярреалом»

Телепрограмма вчера в 19:06
Экономика

Приморье нашло деньги на ликвидацию последствий тайфунов

Владивосток-Новости 01:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное