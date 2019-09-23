Экономика
REGNUMУолл-стрит: Dow Jones преодолел 27 000 пунктов
Основные индексы Уолл-стрит начали торги в «зеленой зоне» после заявления министра финансов США Стивена Мнучина о скором возобновлении торговых переговоров с Китаем, 24 сентября передает агентство Reuters.
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BARRON’S: S&P 500 через 10 лет достигнет 4000 пунктов, если не доберется до 8000 пунктов
ПРАЙМ23 сентября в 13:28
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Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Политика
Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.
РИА Новости 20:19
Авто
65 внедорожников Jeep Cherokee попали под отзыв в России
Бесплатному ремонту в сервисных центрах Jeep подлежат 65 автомобилей Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года.
Автоновости дня 04:40
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
Глава МИД России Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером.
РЕН ТВ 16:39
Гаджеты
В Европе стартуют продажи смартфона Redmi Note 8 Pro
На рынке Европы официально стартуют продажи нового смартфона Redmi Note 8 Pro.
Актуальные Новости 23 сентября в 12:43
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика
В НАТО назвали нереальным предложение России о моратории на РСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил письмо от властей России с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД), однако считает это "нереальным, поскольку Москва развернула ракету SSC-8".
ТАСС 12:11
Игры
The Last of Us Part II выйдет 21 февраля
Матч ТВ 07:43
Гаджеты
Google представила Android 10 для слабых смартфонов
В начале сентября компания Google выпустила финальную версию Android 10 для смартфонов.
Игромания.ру 16:54
Недвижимость
Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
Известия вчера в 08:18
Политика
США расширили санкционные списки по Ирану
США расширили санкционные списки по Ирану, включив туда 6 компаний и 5 физлиц, говорится в сообщении на сайте минфина.
ПРАЙМ 08:44
Экономика
Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Политика
Меркель раскритиковала выступление Греты Тунберг в ООН
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о нескольких замечаниях в адрес Греты Тунберг, которая ранее раскритиковала мировых лидеров за бездействие по отношению к экологическим проблемам.
Pravda.Ru 10:32
Финансы
Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на образование и Рособрнадзор
В проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов предусмотрено финансирование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в размере почти семи миллиардов рублей.
Телеканал 360° 19:47
Здоровье
Еще четыре вспышки африканской чумы свиней зафиксировали в ЕАО
КП - Хабаровск 20:08
Политика
Клинтон обвинила Трампа в предательстве США
Бывшая глава Госдепартамента и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве.
РИА Новости 13:25
Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Известия 09:58
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Технологии
ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2
ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости 02:22
Шоу-бизнес
Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским
В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
RuNews24.ru 09:22
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Мельникова
Известия 11:36
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
Lenta.ru вчера в 04:04
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия
Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле
После жесткой посадки Boeing в Барнауле 49 человека обратились за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 13:14
Футбол
Месси мог получить травму в матче с «Вильярреалом»
Телепрограмма вчера в 19:06
Экономика
Приморье нашло деньги на ликвидацию последствий тайфунов
Владивосток-Новости 01:04