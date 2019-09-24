Финансы

REGNUMREGNUMУолл-стрит: Dow Jones преодолел 27 000 пунктов

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Основные индексы Уолл-стрит начали торги в «зеленой зоне» после заявления министра финансов США Стивена Мнучина о скором возобновлении торговых переговоров с Китаем, 24 сентября передает агентство Reuters.
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