Финансы
REGNUMУолл-стрит: Dow Jones преодолел 27 000 пунктов
Основные индексы Уолл-стрит начали торги в «зеленой зоне» после заявления министра финансов США Стивена Мнучина о скором возобновлении торговых переговоров с Китаем, 24 сентября передает агентство Reuters.
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Американские инвесторы начинают готовиться к старту сезона отчетностей за 3 квартал
Finam.Ru23 сентября в 11:20
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Футбол
Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
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Политика
Трамп отреагировал на публикацию стенограммы разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию стенограммы его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 12:27
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Энергетика
Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5%
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,52% - до $61,51 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:27 мск.
ТАСС вчера в 10:55
Политика
Сергей Лавров назвал позором действия США в отношении наших дипломатов
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал "позором" действия Соединенных Штатов в отношении российской делегации.
Вести.Ru 24 сентября в 23:21
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости вчера в 10:41
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН 23 сентября в 17:31
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Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru вчера в 16:35
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым
Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым Актриса объяснила, почему на ее руке нет обручального кольца.
Экспресс газета 00:35
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Общество
Жителю Чечни пришлось публично извиняться перед Кадыровым за общение с дочерью
Газета.Ru 00:41
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости вчера в 15:12
Происшествия
На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем
В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников".
Вести.Ru 24 сентября в 20:02
Футбол
«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России
Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport вчера в 17:12
Кино
Звезды «Парка Юрского периода» снимутся в новом фильме про динозавров
Официально объявлено, что звезды «Парка Юрского периода» снимутся в третьей части «Мира Юрского периода».
REGNUM вчера в 07:54
Гаджеты
OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали за несколько часов до анонса
Сразу несколько сетевых инсайдеров опубликовали официальные изображения смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в сером и синем вариантах исполнения корпуса.
iXBT.com вчера в 22:43
Футбол
Пуйоль отказался от должности спортивного директора «Барселоны»
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отказался от должности спортивного директора каталонского клуба, публично заявив об этом в твиттере.
Sport24.ru вчера в 15:30
Футбол
Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси в премии The Best. В отчете ФИФА аргентинец возглавляет его тройку
Согласно отчету, опубликованному ФИФА, капитан сборной Никарагуа поставил аргентинца на первое место в своей тройке, Садио Мане – на второе, а Криштиану Роналду – на третье.
Бомбардир.ру 00:19
Экономика
В будущем году в Омской области возьмутся еще за два нацпроекта
Сегодня, 26 сентября, Александр Бурков выступил перед Законодательным собранием с бюджетным посланием на 2020 год.
Вечерний Омск. Неделя 00:20
Космос
На орбиту запустят два российских интеллектуальных спутника «Танюша»
Еще два российских микроспутника "Танюша" запустят на орбиту в конце 2019 года, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов.
РИА Новости вчера в 19:43
Здоровье
Какие продукты нужно есть гипертоникам, рассказал немецкий диетолог
Диетолог советует гипертоникам пить каркаде. Если выпивать по три чашки напитка в день в течение шести недель, то давление снизится.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
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Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
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Происшествия
Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов
Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".
РЕН ТВ вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл впервые взяли сына на публичное мероприятие
Восьмой правнук британской королевы Елизаветы II, сын принца Гарри и Меган Маркл четырехмесячный Арчи впервые принял участие в публичном мероприятии.
Пятый канал вчера в 17:11
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости вчера в 16:30