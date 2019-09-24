Финансы
REGNUMУолл-стрит: Dow Jones преодолел 27 000 пунктов
Основные индексы Уолл-стрит начали торги в «зеленой зоне» после заявления министра финансов США Стивена Мнучина о скором возобновлении торговых переговоров с Китаем, 24 сентября передает агентство Reuters.
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Биржи США закрылись разнонаправленно на данных из ФРГ и неопределенности по Китаю
ПРАЙМ23 сентября в 17:37
Американские инвесторы начинают готовиться к старту сезона отчетностей за 3 квартал
Finam.Ru23 сентября в 11:20
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:36, Вашингтон
Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
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Зеленский назвал Трампа великим учителем
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу США Дональда Трампа великим учителем.
Газета.Ru 11:10
Происшествия
У Boeing 767 загорелась стойка шасси при посадке в Барнауле
У самолета Boeing 767-300 при посадке в Барнауле загорелась стойка шасси. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «Интерфакс».
Известия 10:55
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Экономика
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Политика
Россия не собирается расширять список поставщиков газа на Украину
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
Суть событий вчера в 15:18
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Футбол
Дзюба попросил болельщиков прийти на матч с Шотландией
Нева Спорт вчера в 17:15
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Экономика
Путин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию
Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить "подкруткой" ЦБ макроэкономических показателей.
Газета.Ru 11:09
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в Instagram фото с участия в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке и поразила пользователей социальной сети свои нарядом.
ФАН 12:26
Армия и оружие
ВСУ вновь обстреляли Донецк. На месте обстрела возник пожар
Вечерний курьер 07:48
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Общество
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство
Известия 11:23
Общество
Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ГА ООН
Дочь американского президента Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ежегодном саммите Concordia в рамках Генассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.
Известия вчера в 22:50
Футбол
Головин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако»
Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако».
Экономика сегодня 00:26
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Экономика
Медведев встретился с Битаровым
Вестник Кавказа 08:41
Политика
США не выдали визы российской делегации на конференцию по ДВЗЯИ
Небензя в начале своего выступления напомнил о том, что некоторым членам российской делегации не были выданы американские визы на встречу Генассамблеи ООН.
RuNews24.ru 02:20
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Авто
Nissan представил обновленный Patrol
Компания Nissan представила обновлённый Patrol.
Motor вчера в 07:42