Уолл-стрит продолжает падать 28 февраля вслед за остальными фондовыми рынками мира из-за паники вокруг эпидемии коронавируса Covid-19. В настоящий момент главный промышленный индекс фондового рынка США опустился на 2% и находится на отметке 25 248,55 пункта.

Уолл-стрит: Dow Jones упал на 2% из-за паники вокруг коронавируса

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