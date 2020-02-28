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REGNUMУолл-стрит: Dow Jones упал на 2% из-за паники вокруг коронавируса
Уолл-стрит продолжает падать 28 февраля вслед за остальными фондовыми рынками мира из-за паники вокруг эпидемии коронавируса Covid-19. В настоящий момент главный промышленный индекс фондового рынка США опустился на 2% и находится на отметке 25 248,55 пункта.
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Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса
Интерфакс27 февраля в 10:42
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:32, Ашберн
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