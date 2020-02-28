Экономика

REGNUMREGNUMУолл-стрит: Dow Jones упал на 2% из-за паники вокруг коронавируса

Уолл-стрит продолжает падать 28 февраля вслед за остальными фондовыми рынками мира из-за паники вокруг эпидемии коронавируса Covid-19. В настоящий момент главный промышленный индекс фондового рынка США опустился на 2% и находится на отметке 25 248,55 пункта.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

ТАССвчера в 17:07

Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса

Красная веснавчера в 14:14

Индекс Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса

Городовой27 февраля в 02:02

Коронавирус обвалил мировые рынки

Lenta.ruвчера в 01:28

Фондовые торги в США завершились сильным падением

Росбалтвчера в 01:10

Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса

Интерфакс27 февраля в 10:42

Dow Jones обвалился почти на 3% при открытии торгов

Газета.Ruвчера в 10:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:32, Ашберн
Политика

Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
РИА Новости 12:32
Общество

В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Коммерсантъ 13:38
Экономика

Пиво — не для бедных: пенному напитку назначат минимальную цену

Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Министерство финансов с просьбой ввести минимальную розничную цену на пиво.
РИА Новости 27 февраля в 00:00
Футбол

Семин прокомментировал свое удаление в матче против «Зенита»

Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", передает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru 13:39
Наука

Показана роль поперечного свода стопы

С помощью различных экспериментов и создания математических моделей, учёные пришли к выводу, что на продольный свод приходится лишь 25% жёсткости стопы, остальные 75% контролирует поперечная арка.
ToDay News Ufa 07:41
Технологии

Конференцию игровых разработчиков GDC 2020 перенесли на лето

Организаторы GDC 2020 объявили, что конференция игровых разработчиков из-за эпидемии коронавируса не пройдёт в марте — её отложили до лета из-за вспышки коронавируса.
Игромания.ру 01:59
Общество

В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
РИА Новости 16:43
Экономика

Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
RT на русском вчера в 05:42
Политика

В США назвали ядерный удар по России смертельным для них самих

Безответный запуск 100 ядерных боеголовок по России стал бы разрушительным для США.
Известия 17:18
Футбол

Гари Невилл отметил поражение «Ливерпуля» бутылкой шампанского

Sport24.ru 16:16
Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета 27 февраля в 07:41
Единоборства

В США пройдет UFC Fight Night 169

В ночь на 1 марта в Виргинии состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169.
Нева Спорт вчера в 23:30
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе

Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
РБК 27 февраля в 18:21
Транспорт

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
ТАСС 06:39
Кино

Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

ТАСС 14:36
Кино

Дэниэл Рэдклифф не намерен возвращаться к роли Гарри Поттера

OAnews 08:59
Космос

Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы

Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».
Алтапресс 07:21
Политика

Члены Совфеда от Оренбуржья награждены орденами

Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награждены за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
REGNUM вчера в 05:34
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo 12:37
Футбол

Ван Бастен призвал не сравнивать Месси и Роналду

Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что неуместно сравнивать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
ProstoProSport вчера в 15:51
Происшествия

В московской кальянной полицейские задержали 70 человек

Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.
Вести.Ru 16:59
Авто

Названы непригодные для новой продажи автомобили

Эксперты журнала «За рулем» назвали непригодные для новой продажи автомобили.
Мой Брянск 14:14
Авто

В Citroen представили компактный двухместный электромобиль

Повторный заряд батареи займёт всего 3 часа от стандартной розетки на 220В.В Citroen считают, что популярность этой модели обеспечят низкие требования к его владельцам – водить машину на территории Европы сможет любой человек старше 16 лет.
Машины и Механизмы 03:07
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Газета.Ru 16:12
Происшествия

Блогер подтвердила смерть мужа после ЧП в банном комплексе

Блогер Екатерина Диденко подтвердила смерть супруга после ЧП в банном комплексе, где они праздновали день рождения.
Москва 24 02:48
Общество

В Люксембурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Люксембурге, власти ожидают результатов повторного исследования у мужчины, прибывшего из Италии, сообщает портал RTL со ссылкой на министра здравоохранения.
РИА Новости 16:43
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу

Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:51
Киберспорт

NAVI вышли в гранд-финал IEM Katowice 2020

Cyber.sports.ru 15:32
Футбол

«Наполи» обыграл «Торино» в чемпионате Италии

РИА Новости 16:55
Политика

Эрдоган заявил об открытии Турцией границы с ЕС для тысяч беженцев

RT на русском 04:56
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное